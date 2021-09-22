بـ فستان مكشوف الساق.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها صورة جديدة لها، على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت نيرمين الفقي، بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستاناً باللون الأصفر، مكشوف الساق، وانتعلت حذاء كلاسيكيا باللون "البيج"، فيما حرصت على وضع مكياج بسيط يبرز ملامحها، واعتمدت على تسريحة شعرها بطريقة بسيطة أيضاً وهو منسدلاً على كتفيها، ولم تبالغ في ارتداء الاكسسوارات.

يذكر ان اخر اعمال نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "ضل راجل" و"النمر"، الأول بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



والثاني بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، ومحمد رياض، وحجاج عبد العظيم، وبيومي فؤاد، أحمد حلاوة، وخالد أنور، ومحمد مهران، ومحمود حافظ ، ولاء الشريف، وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.