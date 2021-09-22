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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

35 مليار إسترليني يدفعها الاتحاد الأوروبي حال عرقلت فرنسا هذا الاتفاق

أرشيفية
أرشيفية

أفاد موقع "فاكتس فور إي يو"، بأن العبء الذي ستتسبب فيه فرنسا إذا عرقلت اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي مع كل من أستراليا والولايات المتحدة، سيصل إلى 35 مليار إسترليني بحلول عام 2025.


وقادت "أزمة الغواصات" إلى توتر العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة، حيث ألغت أستراليا عقدا قائما مع فرنسا بخصوص 12 غواصة تعمل بالديزل؛ وهو ما وصفته باريس بأنه "طعنة في الظهر".. واستدعت فرنسا سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا على إثر ذلك.


وأوضح الموقع أنه في الفترة بين أغسطس 2020 ويوليو 2021، بلغ إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إلى أستراليا 31.6 مليار يورو، بينما بلغت الواردات من استراليا 7.8 مليار يورو.. وبذلك يصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى 39.4 مليار يورو (31.1 مليار جنيه إسترليني).


وأضاف الموقع أن الارتفاع السنوي المتوقع هو 11.2 مليار جنيه إسترليني سنويًا، مما يعني أنه بحلول عام 2025، سيكون الاتحاد الأوروبي قد خسر 36.5 مليار جنيه إسترليني في التجارة الإضافية إذا انهار الاتفاق المحتمل بين الجانبين. 

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