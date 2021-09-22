وسط توترات في علاقتهما بفرنسا.. اجتماع مرتقب بين بايدن وجونسون

ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اجتماعا، في البيت الأبيض؛ وذلك على خلفية تصاعد غضب فرنسا من التحالف الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، والذي يطلق عليه اسم "أوكوس" والذي شهد خسارة باريس لعقد بقيمة 90 مليار دولار في صفقة توريد غواصات فرنسية إلى أستراليا.



وأفادت الصحيفة بأن الزعيمين كانا في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنهما لم يلتقيا وجهاً لوجه هناك، وبدلاً من ذلك، سيكون اجتماعهما مساء اليوم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وستكون هذه أول زيارة لجونسون إلى البيت الأبيض.



ومن المقرر أيضا أن يلتقي جونسون مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قبل لقائه مع بايدن.. فيما يلتقي صباح /الأربعاء/ بمبنى "كابيتول هيل" رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.