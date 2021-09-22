مروة الأزلي تشارك جمهورها صورًا من كواليس مسلسل 60 دقيقة

شاركت الفنانة مروة الازلي صورا لها من كواليس مسلسل "60 دقيقة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "مروة" على الصور، قائله :"من كواليس تصوير مسلسل #60_دقيقة الآن حصريا على شاهد بطولة النجوم ياسمين رئيس محمود_نصر سوسن_بدر شيرين_رضا ومجموعة كبيرة من النجوم للمخرجة #مريم_الأحمدي".



مسلسل "60 دقيقة"، مكون 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتوالى في حقبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق.