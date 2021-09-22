عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من باريس.. زوجة راغب علامة تخطف الأنظار رفقة ابنها

جيهان علامة وابنها
جيهان علامة وابنها لؤي

شاركت جيهان زوجة الفنان اللبناني راغب علامة متابعيها بإطلالة صيفية رفقة ابنها، وذلك خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".


وظهرت جيهان علامة رفقة ابنها لؤي مرتدية توب باللون الأبيض واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها،  وعلقت "باريس مع بلدي".


وأحيا النجم راغب علامة مؤخرا حفلاً، في أحد فنادق التجمع الخامس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. 


وكان قد أطلق المطرب راغب علامة أغنيته الجديدة “فوراً غرام” وهي من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، وذلك بعدما تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب  بإخراج من فارس سخن في حين تولّى زياد نجّار مهمّة منتج منفّذ الكليب الجديد.

ويتمحور موضوع الكليب حول قصّة حبّ بين شاب وفتاة، في حين أطلّ علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقيّة وهو يؤدّي الأغنية التي تقول كلماتها: “فوراً غرام… أحلى شي بالدنيا الحبّ”. 

ويأتي هذا العمل بعد طول غياب  عن إصدار الأعمال الفنيّة بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان بفعل الأزمات المتلاحقة التي حلّت به في السنتيْن الأخيرتيْن. 

ويستعد "علامة" في المرحلة المقبلة لإطلاق الأعمال الغنائيّة التي حضّرها سابقاً، والتي كان من المفترض أن يصدرها خلال الفترة الماضية، ولكنّ الظروف التي فرضتها كورونا إضافة إلى الأزمة التي يمرّ بها لبنان أثنته عن ذلك.

راغب علامة جيهان علامة اللون الابيض إطلالة صيفية زوجة راغب علامة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ترشيحاتنا

هاني سلامة: دويتو "أصحاب ولا بيزنس" كان في فرح ابن مصطفى قمر

في ذكرى رحيل يوسف عيد .. أبهر أحمد زكي وابنه فنان معروف

دعاء الرزق الذي لا يرد .. مكتوب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -9-2021

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22- 9- 2021.. والقنوات الناقلة

في غرفة سرية.. موظف أمن يتلذذ بتعذيب المرضى داخل مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ