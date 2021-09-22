من باريس.. زوجة راغب علامة تخطف الأنظار رفقة ابنها

شاركت جيهان زوجة الفنان اللبناني راغب علامة متابعيها بإطلالة صيفية رفقة ابنها، وذلك خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وظهرت جيهان علامة رفقة ابنها لؤي مرتدية توب باللون الأبيض واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، وعلقت "باريس مع بلدي".



وأحيا النجم راغب علامة مؤخرا حفلاً، في أحد فنادق التجمع الخامس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.



وكان قد أطلق المطرب راغب علامة أغنيته الجديدة “فوراً غرام” وهي من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، وذلك بعدما تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب بإخراج من فارس سخن في حين تولّى زياد نجّار مهمّة منتج منفّذ الكليب الجديد.

ويتمحور موضوع الكليب حول قصّة حبّ بين شاب وفتاة، في حين أطلّ علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقيّة وهو يؤدّي الأغنية التي تقول كلماتها: “فوراً غرام… أحلى شي بالدنيا الحبّ”.

ويأتي هذا العمل بعد طول غياب عن إصدار الأعمال الفنيّة بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان بفعل الأزمات المتلاحقة التي حلّت به في السنتيْن الأخيرتيْن.

ويستعد "علامة" في المرحلة المقبلة لإطلاق الأعمال الغنائيّة التي حضّرها سابقاً، والتي كان من المفترض أن يصدرها خلال الفترة الماضية، ولكنّ الظروف التي فرضتها كورونا إضافة إلى الأزمة التي يمرّ بها لبنان أثنته عن ذلك.