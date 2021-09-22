عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

صدى البلد

أكد محمد أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام طلائع الجيش وخسارة لقب كأس السوبر المصري.

 

وقال أبو الدهب فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "موسيماني فشل بجدارة فى إدارة مواجهة السوبر المصري، وعبدالحميد بسيوني تفوق عليه بأقل إمكانيات لديه على الرغم من رحيل 9 عناصر عن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة".

 

وأضاف: "كأس السوبر وضع عبد الحميد بسيونى على خريطة المدربين الأكفاء، وأدار المباراة بنجاح، بسيونى غير جلده بينما موسيمانى لم يغير تفكيره".

 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية. 

 

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون، محمد مجدي قفشة، ومحمد شريف، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى  لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع وحسن مجدي.

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي.

كما سجل للاعبي الأهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط.

الأهلى بيتسو موسيماني موسيمانى د محمد أبو الدهب لقب كأس السوبر المصري عبدالحميد بسيوني

ترشيحاتنا

موسيماني يفشل في إبطال لعنة ركلات الترجيح ويحصد هزيمة تاريخية مع الأهلي

التعليم : الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر وأبطال القوات المسلحة

الجوازة باظت| المعازيم يشتبكون بالأيدي.. والشرطة "تنال من الضرب جانب" في بريطانيا

تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف شاومي الخارق Xiaomi CC11 Pro

طرح مرسيدس مايباخ S580 الجديدة في مصر.. تعرف على السعر

خطوة خطوة.. طريقة إضافة المواليد 2021 على بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ