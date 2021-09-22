نجم الأهلي السابق: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أكد محمد أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام طلائع الجيش وخسارة لقب كأس السوبر المصري.

وقال أبو الدهب فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "موسيماني فشل بجدارة فى إدارة مواجهة السوبر المصري، وعبدالحميد بسيوني تفوق عليه بأقل إمكانيات لديه على الرغم من رحيل 9 عناصر عن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "كأس السوبر وضع عبد الحميد بسيونى على خريطة المدربين الأكفاء، وأدار المباراة بنجاح، بسيونى غير جلده بينما موسيمانى لم يغير تفكيره".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون، محمد مجدي قفشة، ومحمد شريف، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع وحسن مجدي.

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي.

كما سجل للاعبي الأهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط.