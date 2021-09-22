مياه الشرب بالشرقية تعقد اختبارات التوظيف للمتقدمين لعدد من الوظائف والتخصصات |صور

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بعقد اختبارات توظيف لعدد من المتقدمين لوظائف مهندسين تخصصات (كهرباء - ميكانيكا - ميكاترونكس - مدني - عمارة).

يأتي ذلك بحضور المهندس عبدالشافي عبدالعزيز محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لمتابعة حسن سير وانتظام أعمال الاختبارات.

من جانبه أكد المهندس عبدالشافي عبدالعزيز أن الاختبارات تأتي إعمالاً لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتتم وفق المعايير والشروط المعلنة، بكل حيادية وموضوعية بعيدًا عن التمييز والمُحاباة.

وأضاف أن الاختبارات تجرى مع اتخاذ وتطبيق شديد للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية كانت قد أعلنت عن وظائف حكومية للسائقين 2021 خلال الفترة من 30-3-2021 حتى 12-4-2021 ( سائق سيارة - سائق معدات ثقيلة - سائق جرار) وذلك بفروع الشركة بكل من: (مدينة الزقازيق ـ مركز الزقازيق ـ كفر صقر ـ صان الحجر ـ منشأة أبو عمر ـ ديرب نجم).

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