هن الأفضل.. ياسمين الخطيب تتغزل في الفتيات القصيرات

نشرت المذيعة والفنانة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة بإطلالة كاجوال جذابة، حيث ارتدت “توب” باللون الأسود، وبنطال جينز، واعتمدت تسريحة شعر منسدل، و"ميك أب" بألوان تتناسب مع الإطلالة.



وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة "الفتيات القصيرات هن الأفضل"، ونالت إعجاب متابعيها.



واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخرا، بعقد قرانها، في حفل صغير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.



يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب تقدم برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.