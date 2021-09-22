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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 22-9-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات العربية اليوم الاربعاء 22-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الاربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم..

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 49.3298 جنيه و 52.301 جنيه للبيع.

 

 

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كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏ للشراء 4.1775 جنيه و 4.1969 جنيه للبيع ‏.

 

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2854 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

 

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7562 جنيه للبيع.

 

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8852 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم

 

سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3029جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7524 جنيه و 22.2316جنيه للبيع.

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