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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: مصر أدركت أهمية الصندوق السيادي.. والصحة والتعليم من أهم المجالات

صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي

تنبش الدولة المصرية في رؤيتها الجديدة وخططها الحالية بجميع الاتجاهات للبحث عن المزيد من الاستثمارات في المجالات المختلفة والعمل على اشراك القطاع الخاص والمستثمرين في تبني عدد من المشروعات الضخمة، وكان الصندوق السيادي المصري أحد الطرق للمضي قُدُمًا في هذا السبيل.

قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية و أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" تعليقًا على أنشطة الصندوق السيادي المصري، أن الهدف من الصندوق السيادي هو احتفاظ الدول بفائض الدخل من الموارد المختلفة وتوجيهها إلى فرص الاستثمار ذات الأهمية لخدمة التنمية في هذه الدول، كما يتدخل ليؤمن استدامة التنمية وتمويل المشروعات الاستثمارية التي يعزف عنها القطاع الخاص.

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ولفتت " الحماقي" إلى أن أشهر الصناديق السيادية في العالم هو الصندوق السويدي ومن أشهر صناديق الدول العربية، صندوق الكويت والإمارات،وجاء أهتمام هذه الدول بإنشاء الصناديق السيادية الخاصة بها بعد الازمات المالية التي مرت بها.

و أوضحت أستاذ الاقتصاد, أن مصرادركت أهمية الصندوق السيادي لتحريكه جهت المجالات ذات الاهمية ولدعم المزيد من الاستثمارات بها.

وتمنت "الحماقي"  أن يدخل الصندوق السيادي المصري في المجالات التي تعاني من ضعف الكفاءةوالتي من شأنها التأثير على التنمية الاقتصادية، كما تمنت أن تدخل مجالات مثل الصحة والتعليم والبنية الاساسية ضمن انشطة الصندوق السيادي.

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