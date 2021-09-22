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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أفضل علاج لـ قشرة الشعر وأسباب ظهورها.. فيديو

أسباب ظهور القشرة
أسباب ظهور القشرة في الرأس

مع قدوم موسم الشتاء تظهر بعض المشكلات الجلدية الشائعة خلال الطقس البارد، مثل جفاف الجلد وتشققه، وكذلك تزداد فرص ظهور قشرة الشعر في الشتاء، فما أهم أسباب قشرة الشعر في الشتاء؟

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن أسباب القشرة في الرأس، فنجد أن جفاف فروة الرأس من أبرز مسببات القشرة والتهاب الجلد الدهني يسبب ظهور القشرة في فروة الرأس بالإضافة إلى التهاب الجلد التماسي يهيج فروة الرأس.


وذكرت "العربية" أيضًا أن ضعف الجهاز المناعي يؤثر على الوظائف بشكل عام واستخدام بعض الزيوت المخصصة للشعر يتسبب أيضًا في ظهور القشرة والحكة.

وفي هذا السياق سنتعرف على مسببات أخرى لظهور القشرة في الرأس ومنها :
ارتداء أغطية الرأس

يلجأ كثير من الأشخاص لارتداء أغطية الرأس في موسم الشتاء حتى تساعد في الشعور بالدفء وكذلك للوقاية من الأمطار وتساهم هذه الأغطية في تفاقم قشرة الشعر، وبذلك تعد من أحد أسباب قشرة الشعر في الشتاء.

قلة الاستحمام

تنخفض عدد مرات الاستحمام الأسبوعية في موسم الشتاء نتيجة الشعور بالبرودة وقلة التوتر، وهو ما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميت والدهون، وهو من أبرز أسباب قشرة الشعر في الشتاء.

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء :

ينصح باتباع بعض النصائح والطرق الطبيعية التي تحد من أسباب قشرة الشعر في الشتاء، وتتمثل في:

1. تمشيط الشعر جيدًا

يساعد تحفيز فروة الرأس في زيادة الدورة الدموية وبالتالي زيادة إفراز الزيوت التي تحافظ على صحة شعر وفروة الرأس.

2. شرب كثير من الماء

عادةً ما ينخفض معدل شرب الماء في موسم الشتاء، وهو ما يؤثر على صحة الجسم بشكل عام كما يتسبب في جفاف الجلد، ولذلك ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب ماء يوميًا للحفاظ على رطوبة فروة الرأس ووقايتها من القشرة.

3. تجنب الحرارة المباشرة

تعتبر الحرارة أحد أكثر الأسباب الشائعة لقشرة الشعر حيث تلجأ كثير من الفتيات لاستخدام مجفف الشعر في موسم الشتاء للتخلص من رطوبته سريعًا بعد الاستحمام، وتساعد هذه العادة الخاطئة في جفاف فروة الرأس وظهور القشرة، وخاصةً عند تكرارها باستمرار.

4. تناول الأطعمة الصحية

تلعب بعض الأطعمة دورًا فعالًا في الوقاية من قشرة الشعر، ولذلك ينصح بتناولها في موسم الشتاء مثل: الفواكه، والخضروات، والبيض، والأسماك.

5. تجنب تناول السكريات

عند تناول كميات كبيرة من السكريات، فإنها تسبب زيادة إفراز الزيوت في الجلد مما يزيد من فرص ظهور قشرة الرأس في الشتاء.

6. تجنب التوتر

يتسبب التوتر في احتمالية ظهور قشرة الرأس، ولذلك ينصح بتجنب الأمور التي تسبب التوتر وممارسة رياضة اليوغا التي تساعد على الإسترخاء.

7. تجنب صبغة الشعر في الشتاء

تؤدي المواد الكيميائية الضارة إلى زيادة جفاف الجلد، مثل صبغة الشعر أو أي مستحضرات أخرى تحتوي على مركبات كيميائية ضارة، ويفضل تجنب استخدام هذه المنتجات على الشعر خاصةً في موسم الشتاء.
جفاف فروة الرأس من أسباب القشرة في الرأس - YouTube

جفاف الجلد قشرة الشعر المشكلات الجلدية أخبارتوك شو توك شو

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