بيان شديد اللهجة من الكويت بشأن الانقلاب الفاشل في السودان

انقلاب السودان الفاشل

أعربت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في جمهورية السودان.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكدت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، دعم دولة الكويت لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

وشددت الخارجية الكويتية على رفض كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت إحباط "محاولة انقلابية" صباح أمس، الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

ووصل رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان برفقة نائبه الأول محمد حمدان دقلو حميدتي إلى سلاح المدرعات، والتى حاول بعض قادته القيام بالمحاولة الانقلابية الفاشلة فجر اليوم.

وقال البرهان: "لم نثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة وسنتعاون مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي لصالح الشعب".

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس ابراهيم يس، قد أكد أمس أنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتا إلى أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة.

