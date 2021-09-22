أفضل رقية شرعية للأطفال .. رددها الآن ولن يصاب أولادك بعدها بأذى

أفضل رقية شرعية للأطفال .. دائما الأطفال معرضون للحسد ومن ثم الإصابة بالأمراض خاصة في المراحل الأولى من العمر وذلك لعدة أسباب منها عدم تحصينهم بالأذكار والأدعية.

و أفضل رقية شرعية للأطفال هو اتباع الهدي النبوي ي هذا الأمر منها الأذان في أذن الطفل فور ولادته مع قراءة المعوذتين وآية الكرسي ..و افضل رقية شرعية للاطفال لها أكثر من صيغة ولك ان تختار ما تشاء:

أفضل رقية شرعية للأطفال

قراءة سورة الفاتحة (7مرات) :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * ملك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط المستقيم *

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

بداية البقرة :

الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون *

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون .

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم * إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون .



قراءة آية الكرسي (7مرات):

الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات ومافى الأرض

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه

إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلى العظيم .



أواخر سورة البقرة

"لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون

كل ءامن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير * لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين" .

سورة الإخلاص (7مرات):

قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد .

سورة الفلق (7مرات):

قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن شر النفاثات فى العقد * ومن شر حاسد إذا حسد.

سورة الناس (7مرات):

قل أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس * من شر الوسواس الخناس * الذي يوسوس فى صدور الناس * من الجنة والناس .

كيف تحمي طفلك من العين

ينبغي اتباع الرقية الشرعية، وما ذكرت من آيات فهي منها، وتكون أيضا بقراءة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين، وبقراءة الأدعية المأثورة مثل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري.

وللوقاية من العين أيضا ينبغي المحافظة على الأوراد والأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء فهذا من أفضل الوسائل التي يمكن للإنسان أن يصون ويحفظ بها نفسه وأولاده من الحسد والعين وغير ذلك من الأمراض.

أما حماية الراقي أو القارئ من الشياطين فهو بالتزام الرقية الشرعية أيضا، وبما سبق بيانه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه البخاري.

أذكار الصباح والمساء

المحافظة على أذكار الصباح والمساء، تحفظك وتحفظ أسرتك من المس والحسد وتطرد الشيطان مع الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والإكثار من قراءة سورة العلق، و ستكون في أحسن حال، ولن تحتاج لشيء آخر - بإذن الله تعالى -.



الرقية الشرعية للأطفال الرضع

بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ.

بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.

بسم الله (ثلاثًا) أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر؛ سبع مراتٍ.

أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا.

أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ.

أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ.

اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.

الرقية الشرعية للأطفال للشفاء

وقد انزل الله تعالى القرآن علينا للاستشفاء به بعد الهداية للإسلام وليرحمنا به سبحانه فى الدنيا والاخرة وذلك وفقا للآية رقم 82 من سورة الإسراء حيث قال تعالى ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ) فقد نبهنا سبحانه أن القرآن الكريم عندما يقرأه المؤمن أو يسمعه فإنه يكون سببا فى شفاء من الأمراض الجسمية والنفسية والسحر والحسد والشك وأمراض الصدور ومن شرك وغيرها من الأمراض كما أن الكافر لا ينتفع به بل انه لا يزيده إلا كفرا وجحودا لانه مكذب به اصلا.