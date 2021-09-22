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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. اعتقال عنصر تكفيري مطلوب لأجهزة الأمن

صدى البلد

استطاعت القوى الأمنية التونسية  إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" كان مطلوبا لقوى الأمن لانضمامه إلى تنظيم إرهابي.

وبحسب قناة نسمة التونسية تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية ومصلحة التوقي من الإرهاب بنابل، من القبض على "عنصر تكفيري" مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 بسبب "الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 6 سنوات.

وأذنت النيابة العامة بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

وفى سياق متصل أوقفت السلطات القضائية في تونس أمس محاكمة وزير الداخلية الأسبق محمد بن رجب، بموجب قانون المصالحة الإدارية.

وقال موقع "موزاييك أف أم" إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم، وقف محاكمة وزير الداخلية سابقا محمد بن رجب بخصوص القضية المتعلقة بإسناد قطعة أرض على ملك الدولة لفائدة أحد أقارب ليلى بن علي أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وأوضح الموقع أن قرار وقف التتبع القضائي بحق الوزير الأسبق، جاء بناء على تطبيق "قانون المصالحة الإدارية"، الذي يشمل مسؤولين ووزراء ورجال أعمال قاموا بتجاوزات في عهد بن علي.

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القوى الأمنية التونسية عنصر تكفيري قناة نسمة التونسية تونس المحكمة الابتدائية بتونس تنظيم ارهابي السلطات القضائية في تونس وزير الداخلية الأسبق محمد بن رجب

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