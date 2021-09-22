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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن تغيير جذري في طرازات آيفون القادمة iPhone 14 Pro

هاتف iPhone 14 Pro
هاتف iPhone 14 Pro Max

ظهرت أحدث التسريبات عن الجيل التالي من أجهزة آيفون الشهيرة، بعد وقت قصير جدا من الكشف عن سلسلة iPhone 13، حيث شارك المحلل التقني Ming-Chi Kuo، تقريرا يلقي نظرة على سلسلة آبل آيفون 14.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشار تقرير Ming-Chi Kuo، إلى خطة آبل بالنسبة لتصميم سلسلة العام القادم من هواتف آيفون، حيث سيقدم هاتف iPhone 14 Pro و Pro Max إعادة تصميم كبيرة مع كاميرا مدمجة أسفل الشاشة، إذ يختفي نوتش الكاميرا الأمامية من الشاشة.

 

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مميزات سلسلة آيفون 14 للعام القام من آبل

ويشاع أن طرازي آبل iPhone 14 Pro و Pro Max، يوفران كاميرات رئيسية ذات زاويا واسعة بدقة 48 ميجابكسل، على أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 14 في النصف الثاني من العام القادم 2022.

ووفقا لتقرير Ming-Chi Kuo ، فأن آبل تعتزم إضافة ميزة قارئ بصمات الأصابع ضمن شاشة تشكيلة آيفون لعام 2023.

وبالنسبة لباقية مواصفات هواتف آيفون 14، فمن المقرر أن تأتي التشكيلة بشاشة بقياس 6.7 بوصة، ومن المتوقع أن يفتقر خط إنتاج سلسلة العام القادم للإصدار المصغر mini.

وإلى جانب أن هواتف iPhone 14، ستأتي بدون نوتش، ستحصل هواتف آيفون على شاشة كاملة وسيختفي شق الكاميرا للابد، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن أن سلسلة آبل للعام القادم ستضم ثلاثة طرازات وهي iphone 14 وiphone 14 Max وiphone 14 Pro وiphone 14 Pro Max.

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