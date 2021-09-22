نشرة أخبار العالم | الكشف عن المتسبب بمحاولة اغتيال مستشار الرئيس الأوكراني.. صدمة بالجزائر بعد وفاة رئيسين في أسبوع واحد

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الهامة وتصدر ذلك:

أوكرانيا تكشف السبب وراء محاولة اغتيال مستشار الرئيس



كشفت الشرطة الأوكرانية، أن هناك دوافع سياسية وراء محاولة اغتيال مستشار الرئيس، سيرجي شيفير، اليوم الأربعاء.

فيما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المتواجد في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يعرف حتى الآن من المسئول عن الهجوم، مشيرًا إلى أن الرسالة الموجهة عبر إطلاق النار على صديقه “شيفير” ما هي إلا ضعف.

بعد محاولة اغتيال مستشاره.. أول تعليق من الرئيس الأوكراني



وتعهد زيلينسكي، برد قوي بعد محاولة اغتيال مستشاره، سيرجي شيفير.

من جانبه، قال ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية "نحن بالطبع نربط هذا الهجوم بحملة عدوانية وحتى متشددة ضد السياسة النشطة لرئيس الدولة".

وفي أول تصريح له بعد نجاته من إطلاق نار، قال سيرجي شيفير، إنه لا يتفهم الدوافع وراء محاولة اغتياله، مؤكدًا أنها تهدف لتخويف القيادة في البلاد.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال السياسي من حزب زيلينسكي الحاكم، ديفيد أراهاميا، إن شيفير كان في "حالة صدمة" لكنه لم يصب بأذى.

وأضاف أراهاميا: "أجريت محادثة قصيرة مع شيفير حيث قال إنه تم إطلاق النار عليه، لكن سائقه هو الذي أصيب".

ولفت مستشار الرئيس الأوكراني إلى أنه تم إطلاق النار على سيارته بسلاح آلي، ما أسفر عن إصابة السائق بثلاث أعيرة نارية، حيث تم نقله إلى المستشفى.

وأوضح شيفير في إفادة صحفية مشتركة مع الشرطة ووزير الداخلية دينيس موناستيرسكي "لم أقم بأي قضايا من الممكن أن تتسبب في عدوان.. أعتقد أن هذا ترهيب.. وهذا لن يخيف الرئيس".

وكان سيرجي شيفير مستشار الرئيس الأوكراني، تعرض اليوم الأربعاء، لمحاولة اغتيال فاشلة، أصيب فيها سائقه بجروح.

وجاء في التفاصيل، أن الشرطة الأوكرانية أعلنت عن وقوع إطلاق نار على سيارة تقل المساعد الأول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم، الأربعاء.

وأضافت الشرطة في بيان صادر اليوم، أن أكثر من 10 رصاصات أصابت السيارة التي كانت تسير بالقرب من قرية ليسنيكي خارج العاصمة كييف.

وأكدت الداخلية الأوكرانية على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن البحث جار عن الأشخاص الذين أطلقوا اليوم، الأربعاء، أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شيفير، ما أسفر عن إصابة سائقها.

وأعلن مشرع أوكراني كبير أن المستشار بخير ولم يصب بأذى، فيما أصيب سائقه بـ 3 رصاصات، ونقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة.

فيما نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الاتهامات التي أثيرت بشأن تورط موسكو في محاولة اغتيال سيرجي شيفير، مستشار الرئيس الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا علاقة لها بمحاولة اغتيال مساعد الرئيس الأوكراني، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

تنكيس الأعلام.. الحزن يسود الجزائر بعد وفاة قائدين في أسبوع واحد



أعلنت الجمهورية الجزائرية اليوم الأربعاء، وفاة الرئيس الجزائري الأسبق، عبد القادر بن صالح، بعد أقل من أسبوع على وفاة رئيس البلاد السابق، عبد العزيز بوتفليقة.



وتوفى عبد القادر بن صالح، الذي ترأس أيضًا مجلس الأمة، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد تدهور وضعه الصحي في المستشفى.



ولد عبد القادر بن صالح، في 24 نوفمبر 1941، بفلاوسن في ولاية تلمسان.



وكان الفقيد وهو من مواليد 24 نوفمبر 1941 بقرية فلاوسن بولاية تلمسان, قد تولى في 4 أبريل 2019 مهامه كرئيس للدولة طبقا لاحكام المادة 102 من الدستور عقب تصريح المجلس الدستوري المتعلق قبل ذلك بأيام باعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تبعا لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

و انتهت مهمته في هذا المنصب عقب انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019.

بعدها أخطر الراحل, الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الامة, في رسالة وجهها للرئيس تبون, برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة في 04 يناير 2020.

دخل الفقيد بن صالح مجال الدبلوماسية من موقع السفير سنة 1989 وولج قيادة العمل السياسي بالمساهمة في تأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي والبرلمان منذ سنة 1977 من باب النيابة فرئاسة لجنة العلاقات الخارجية الى رئاسة المجلس الوطني الانتقالي فالمجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة الذي ترأسه لمدة 17 سنة.

و في 1993 اختير ناطقا رسميا للجنة الحوار الوطني والتي تولت وضع أرضية الوفاق الوطني التي بموجبها تم انشاء المجلس الوطني الانتقالي في 1994 وانتخب لرئاسته في 14 جوان 1994 و لاحقا رئسا للمجلس الشعبي الوطني في سنة 1997.



وستشيع جنازة الفقيد غدا الخميس بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

و على إثر هذا المصاب, قرر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تنكيس العلم الوطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاربعاء, عبر كامل التراب الوطني.

الصحة العالمية: دلتا كورونا الأكثر انتشارا حول العالم



مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا تزامنا مع ظهور متحورات للفيروس في العديد من الدول، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة دلتا من فيروس كوورنا المستجد، أكثر انتشارا في دول العالم والمسبب الرئيسي للإصابات بشكل يفوق السلالات الأخرى من الفيروس.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ،"كوفيد 19"، حول العالم 229 مليونا و508 آلاف و37 حالة، وارتفاع الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين حالة.

وأوضحت المسؤولة التقنية عن مكافحة فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أن أقل من 1% من متحورات كورونا المنتشرة في الوقت الحالي هي من "ألفا وبيتا وجاما"، مؤكدة أن سلالة دلتا هي الطاغية في الإصابات حول العالم حاليا وفقا لـ"فرانس برس".

وكشفت المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا في المنظمة، أن سلالة دلتا أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة للفيروسات الأخرى المنتشرة، منوهة إلى أنه تم رصد سلالة دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن وذلك خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن جميع أنواع الفيروسات تخضع للتحور مع مرور الوقت، مثل "سارس-كوف-2" الذي تسبب بكوفيد-19.

في السياق، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى 229 مليونا و508 آلاف و37 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم 4 ملايين و707 آلاف و821 حالة وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في عدد حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42.4 مليون إصابة، وتقع الهند في المرتبة الثانية بـ 33.5 مليون حالة إصابة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بحوالي 21.2 مليون حالة وفقا لأحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.