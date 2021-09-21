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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. السيسي: أزمة سد النهضة تهدد استقرار المنطقة.. السودان يكشف أسماء ورتب منفذي محاولة الانقلاب.. وبايدن للعالم: لن ندخل حروبا جديدة

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

السيسي أمام الأمم المتحدة : أزمة سد النهضة تهدد استقرار المنطقة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن أزمة سد النهضة وتحركات إثيوبيا الأحادية تنذر بتهديد الاستقرار في المنطقة.

 

عودة لزمن العبودية.. صور صادمة تكشف اعتداءات أمريكية ضد مهاجري هايتي.. والسلطات تحقق

أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، أن السلطات ستحقق في التقارير التي تفيد بتعرض المهاجرين الهايتيين في تكساس للإساءة من قبل ضباط حرس الحدود.

نشرة أخبار العالم| كواليس الساعات الأولي من انقلاب السودان .. طالبان تشكل الحكومة الجديدة دون نساء.. دولة عربية تعلن وفاة حالة بالفطر الأسود

نشرة أخبار العالم.. تصاعد أزمة الغواصات بين فرنسا وأستراليا وأمريكا.. البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي

الملك سلمان وولي العهد السعودي يعزيان الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برسالتي تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق.

 

وزير الدفاع السوداني: السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية دون خسائر

قال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس ابراهيم يس، إنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتا إلى أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة.

 

تركيا تعلن عن تعاون اقتصادي مرتقب مع الإمارات

أعلن نائب وزير الطاقة التركي اليوم الثلاثاء، عن محادثات جديدة بين الإمارات وتركيا  بشأن استثمارات محتملة في قطاع الطاقة بتركيا في مؤشر جديد على تراجع حدة التوتر بين البلدين.

 

أمام الأمم المتحدة.. السيسي يدعو لمحاسبة الدول الراعية للإرهاب ومواجهة التطرف

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة محاسبة الدول الراعية للإرهاب ومواجهة الفكر التكفيري والمتطرف.

 

القاعدة وداعش يستعدان لتنفيذ هجمات واسعة في أمريكا.. تصريحات صادمة لمدير FBI

كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط تنظيمي داعش والقاعدة لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة.

 

طالبان تعلن تعيين سفير لها لدى الأمم المتحدة

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، تعيين متحدثها لدى قطر، سهيل شاهين، في منصب سفير طالبان لدى الأمم المتحدة.

 

البيت الأبيض: الباب لا يزال مفتوحاً أمام إيران.. والصين دولة منافسة

أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ستكون قريبة.

 

أردوغان: لا يمكن أن تستمر الأزمة في سوريا لـ 10 سنوات أخرى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل "مكافحة الإرهاب" في سوريا، وأنه من غير الممكن أن تستمر الأزمة السورية 10 سنوات أخرى.

 

قانون حازم.. كيف تواجه السعودية التسول؟

وضعت السعودية نظاما حازما لمواجهة التسول في البلاد، ومنع تواجده. وينص القانون السعودي لمكافحة التسول على: "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول".

 

وزير الدفاع السوداني يكشف أسماء ورتب منفذي محاولة الانقلاب

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء.

 

مفاجأة.. فرنسا تبحث إمكانية الانسحاب من حلف الناتو

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه على خلفية الشراكة الأمنية الجديدة بين أستراليا والولايات وبريطانيا، تبحث باريس الانسحاب لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

 

بايدن يتعهد أمام العالم: لن ندخل حروبا جديدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مستقبل العالم يعتمد على العمل الجماعي، وأنه يجب التعاون لإنهاء جائحة كورونا.

 

مفوضية الاتحاد الإفريقي تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، اليوم الثلاثاء، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان.

 

بايدن متحدثا عن إثيوبيا: البعض يستخدم الاغتصاب والجوع كأداة للحرب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن حل الدولتين أفضل طريقة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنه نبغي مواجهة استخدام الاغتصاب كأداة للحرب في إشارة إلى إثيوبيا.

 

اجتماع طارئ في مجلس الامن بسبب السودان

كشفت فضائية الشرق السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن والدفاع السوداني لمناقشة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان.

 

بيان عاجل من طالبان بشأن تعليم النساء

قالت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للفتيات الأفغانيات بالعودة إلى المدارس في أقرب وقت ممكن بعدما واجهت الحركة غضبا إزاء قرارها استبعاد النساء والفتيات من الحياة المدنية.

 

بايدن يصفع ماكرون: أستراليا أقرب حليف إلى الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عدم وجود حليف أقرب إلى الولايات المتحدة وأكثر موثوقية من أستراليا، وذلك في صفعة جديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أزمة الغواصات.

 

أول تعليق من الجامعة العربية على الأحداث في السودان

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان صباح اليوم الثلاثاء.

 

ردا على مزاعم إثيوبيا.. بيان قوي من تونس بشأن سد النهضة

قال وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتحرك ضد أي طرف في قضية سد النهضة التي نظر فيها مجلس الأمن وأصدر بيانا رئاسيا بشأنها.

عبدالفتاح السيسي سد النهضة اثيوبيا السودان محاولة الانقلاب جو بايدن استراليا

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