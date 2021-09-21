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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. فرنسا تبحث إمكانية الانسحاب من حلف الناتو

ماكرون وبايدن
ماكرون وبايدن

أفادت صحيفة نيويورك تايمز المريكية، أنه على خلفية الشراكة الأمنية الجديدة بين أستراليا والولايات وبريطانيا، تبحث باريس الانسحاب لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اختار التصعيد ردا على الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبيع الغواصات النووية لأستراليا، التي بدورها ألغت صفقة غواصات اعتيادية كانت تسعى لاستيرادها من فرنسا، خصوصا وأن هذه الخطوة جاءت قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

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وأشارت إلى أن إحدى الأفكار التي تدور هي انسحاب فرنسا من هيكل القيادة العسكرية المتكاملة لحلف الناتو، والتي عادت للانضمام إليه عام 2009 بعد غياب دام 43 عاما، معتبرة أنه على الرغم من تصريحات ماكرون في العام 2019 بقوله إن الناتو "ميت سريريا"، فإن فكرة انسحاب فرنسا من الحلف ستكون خطوة "راديكالية".

وأضافت أن فرنسا تشعر بالإهانة ولن تنسى بسهولة ما تراه صفعة أمريكية على الوجه.

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