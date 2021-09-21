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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع السوداني يكشف أسماء ورتب منفذي محاولة الانقلاب

مجلس الأمن والدفاع
مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء.

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الاتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

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أول تعليق من الجامعة العربية على الأحداث في السودان

ووفقا لوكالة الانباء السودانية، استعراض الاجتماع الموقف الأمني في البلاد، بعد أن وردت لدى الأجهزة الأمنية معلومات مساء أمس وصباح اليوم بالتخطيط و التنفيذ لمحاولة انقلابية بقيادة اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعددا من ضباط الصف والجنود.

وقال الفريق ركن يس إبراهيم وزير الدفاع السوداني إن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وأضاف أنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وجاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة، مؤكدا أنه تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، وذلك دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضح وزير الدفاع السوداني أن القوات المسلحة ستظل على العهد بها دوما، تحافظ على صون حقوق الوطن ومكتسبات الشعب السوداني الصامد الأبي.

 

عبد الفتاح البرهان مجلس الأمن والدفاع السوداني وزير الدفاع السوداني الشعب السوداني السودان

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