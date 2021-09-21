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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد "بشدة" محاولة الانقلاب الفاشلة التي هدفت إلى الإطاحة بالسلطة الانتقالية في السودان، كما رحب فقي "بفشل المحاولة".


ودعا في بيان، جميع الجهات الفاعلة في السودان إلى الوقوف بحزم إلى جانب السلطات القانونية لعملية الانتقال الناتجة عن الإرادة التوافقية للقوات المدنية والعسكرية الوطنية.
 

كما شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على الحاجة إلى حماية الاتفاق السياسي والنصوص التأسيسية لاتفاقيات الخرطوم واتفاقية جوبا للسلام ، والتي تلزم البلاد بنجاح الانتقال الذي ينبغي أن يؤدي إلى الديمقراطية والحرية وإجراء انتخابات شفافة.
 

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