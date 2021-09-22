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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

9 انتصارات و5 هزائم.. أرقام فى مسيرة الأهلي مع ركلات الترجيح

الأهلي
الأهلي

تلقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خسارة أمام نظيره فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة ٣/ ٢.

 

وخسر النادى الأهلى، بركلات الترجيح خمس مرات على مدار تاريخه الكروى فى مختلف المسابقات المحلية التي شارك بها المارد الأحمر.

 

فوز الأهلي بركلات الترجيح

 

توج النادى الأهلي ببطولة كأس الكؤوس عام ١٩٨٤ امام فريق كانون ياوندى بعد تنفيذ ضربات الجزاء الترجيحية.

 

وحصد النادي الأهلي عبر ركلات الترجيح، بطولتين سوبر إفريقى أمام الجيش الملكى المغربي عام ٢٠٠٦ ، والنجم الساحلى عام ٢٠٠٧.

 

وفاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، ب 3 بطولات سوبر محلى عن طريق ركلات الترجيح منها على حساب غريمه التقليدي نادى الزمالك.

 

وفاز النادى الأهلى، ب ٣ نهائى كأس مصر على حساب فريق المقاولون عام ١٩٨١ والإسماعيلي عام ٢٠٠٣ وطلايع الجيش فى ٢٠٢٠ بركلات الترجيح.

 

خسارة الأهلي

تلقى النادى الأهلى خسارة فى  نهائى كاس مصر امام حرس الحدود عام ٢٠١٠ بركلات الترجيح.

 

كما تلقى النادى الأهلى الهزيمة فى  ٣ بطولات سوبر محلى منها أمام الزمالك وطلائع الجيش.

 

وخسر النادى الأهلي مباراة السوبر الافريقى امام وفاق سطيف عام ٢٠١٥ عبر ركلات الترجيح.

 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

ونجح عبدالحميد بسيوني مدرب الطلائع فى التتويج بلقب السوبر المصري مرتين مساعدا ومديرا فنيا.

 

وساهم عبدالحميد بسيوني فى اقتناص لقب السوبر المصري كمدرب مساعد رفقة طارق العشري في فوز حرس الحدود على الأهلي بكأس السوبر المصري 2009 بالفوز بنتيجة 2-0.

 

ونجح عبدالحميد بسيوني فى التتويج بلقب السوبر المصري أمس الثلاثاء على حساب الأهلي كمدير فنيا لفريق طلائع الجيش.

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