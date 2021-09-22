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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة أول أيام طقس الخريف.. توسع تدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها : 

 

رئيس الوزراء: السيسي يضع تطوير الريف المصري على رأس أولويات الدولة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما بحث تحديات التنفيذ بالمرحلة الأولى

توسع تدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافا جديدًا بعنوان : "توسع تدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات".

الصحة: 830 مركزاً لتلقي لقاحات كورونا.. وحملة معناً نطمئن تغطي 18 محافظة

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، وموقف بعض الدول من التطعيم.

أول أيام طقس الخريف.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار على السواحل والدلتا

طقس الخريف.. يبدأ غدا الأربعاء، الموافق 22 سبتمبر، أول أيام فصل الخريف، والذي يشهد انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة، عن اليومين الماضيين، ليسود طقس ما بين الحار والمائل للحرارة على معظم أنحاء البلاد.

مدير عام الحجر الصحي يكشف لـ «صدى البلد» شروط دخول مصر في زمن كورونا.. ويوضح: ثلاثة فيروسات يجب تلقي تطعيمها

قال الدكتور أيمن إمام، المدير العام للحجر الصحي بوزارة الصحة، إن مصر وضعت عددا من الشروط لدخول القادمين إليها من الخارج سواء المصريين أو الأجانب، ومن أي مكان في العالم، وهي شروط ملزمة في زمن كورونا أو غيرها.

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