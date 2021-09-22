مدير عام الحجر الصحي يكشف لـ «صدى البلد» شروط دخول مصر في زمن كورونا.. ويوضح: ثلاثة فيروسات يجب تلقي تطعيمها

الدكتور أيمن إمام المدير العام للحجر الصحي بوزارة الصحة لـ"صدي البلد":-

ليس كورونا فقط ثلاث فيروسات على قائمة المحظورات

المناظرة الصحية لكل القادمين من الخارج جوا وبحرا وبرا

استخدام أجهزة الترصد الحراري بكل نقاط الدخول

منع دخول أي وسائل نقل وأطقمها إلا بعد التأكد من خلوها من أي فيروس

إرجاع الأجانب غير مطابقين شروط الدخول المصرية

قال الدكتور أيمن إمام، المدير العام للحجر الصحي بوزارة الصحة، إن مصر وضعت عددا من الشروط لدخول القادمين إليها من الخارج سواء المصريين أو الأجانب، ومن أي مكان في العالم، وهي شروط ملزمة في زمن كورونا أو غيرها.



وأكد أيمن امام في تصريحات لـ"صدي البلد" ان شروط الدخول، تشمل أولا أن يكون مع المسافر نتيجة مسحة فيروس كورونا pcr، سلبي، قبل الوصول لمصر ب 72 ساعة علي الأكثر، مضيفا ان الحجر الصحي يترصد 32 مرض وبائي، كالايبولا وحمي الوادي المتصدع والحمي الصفراء وشلل الأطفال.



وأضاف المدير العام للحجر الصحي بوزارة الصحة: “ثانيا شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، ويكون مر علي اخر جرعة 14 يوم للقاحات ذات الجرعتين، او جرعة واحدة”.



وأفاد إمام، بأن الشهادة الخاصة بتطعيم فيروس كورونا، يجب ان يكون عليها qr كود، وإن لم يكن يجب أن تكون معتمدة وموثقة من السفارة أو القنصلية المصرية الموجودة في الخارج، ويوجد بعض الدول بها اعتراف متبادل علي حسب النموذج المفاد بشكل رسمي.



وأكد المدير العام للحجر الصحي بوزارة الصحة، أنه يوجد شروط اخري لبعض الدول لا يتم السماح لمواطنيها بالدخول الي مصر، الا بشهادات تطعيم معترف بها دوليا.



وأضاف أنه بالنسبة للحمي الصفراء يجب ان يكون مع المسافر القادم لمصر شهادة تطعيم تفيد بانه حصل على التطعيم قبل الدخول الي مصر ب10 أيام، لتكون المناعة الكافية للمرض، وذلك بالنسبة لبعض الدول في افريقيا وامريكا اللاتينية، وهي غير مطلوبة لدول اسيا وأوروبا.



وأشار الي ان، يوجد بعض الدول والتي منتشر فيها فيروس شلل الأطفال، فيجب إثبات شهادة التطعيم الدولية المعترف بها، لتلقيه التطعيم ضد شلل الأطفال.



وأفاد أنه يتم مناظرة الركاب القادمين من الخارج، في المطارات والموانئ والمعابر، لمطابقته شروط الدخول وعلي حسب الدولة القادم منها، ويجب ان يكون خالي من المرض، مضيفا ان في بعض الحالات المصابة يتم تحويلهم لمستشفيات معينة لتقديم برتوكولات العلاج.



وإلي نص الحوار:-



ما هو الحجر الصحي ومهمته في نقاط الدخول إلى مصر؟



الحجر الصحي من أقدم القطاعات الصحية الموجودة في الدولة، وإنشاء من أيام "محمد علي"، ودورة في نقاط الدخول تكمن في سلطة الصحة العامة كلها، ومهمته الحفاظ علي مصر خلية من الامراض الوبائية ومسبباتها، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية بالمعابر البريه والموانئ والمطارات، للحفاظ علي مصر او نقاط الدخول نفسها، ويقوم بإجراءات وقائية واكتشاف مبكر للأمراض والمخاطر التي تهدد الصحة العامة، يستجيب للمخاطر ويبلغ الجهات التي تقوم في ما بعد للتعامل مع تلك المخاطر.



دور الحجر الصحي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا؟



من اول بداية فيروس كورونا في الصين بداية من ديسمبر 2019، وجاء اول من شور من الحجر الصحي غي يناير 2020، ومن ساعة اعلان منظمة الصحة العالمية بتفشي وبائي لفيروس كورونا، تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بنقاط الدخول، وتلك الإجراءات تتطور مع الوقت بالداخل ومواكبة الوضع الوبائي العالمي.



وتم اتخاذ إجراءات سريعة مع الدول التي ينتشر فيها المرض وتم توسيع القاعدة بدول اكثر، والإجراءات تشمل وسيلة النفس ذاتها، سواء كانت برا او بحرا او جوا، والبضائع والركاب، من خلال النظرات الأولية للركاب التي تشمل تجميع البيانات الشاملة عن الركاب، وادخالها بقاعدة البيانات التابعة للحجر الصحي، لمتابعة الركاب بعد الوصول بعد 14 يوم فترة حضانة فيروس كورونا.



وليس كورونا فقط، بل كل الامراض علي حسب توطنها في دول العالم، كمرض الحمي الصفرة وفيروس شلل الأطفال، وغيرها من الامراض وتتطور الإجراءات علي حسب خطورة المرض وسرعة انتشاره.



وبدانا بالمناظرة باستخدام أجهزة قياس درجات الحرارة، باستخدام الاشعة تحت الحمراء في كل نقاط الدخول، بالإضافة الي أجهزة كاميرات المسح الحراري، بالأشعة تحت الحمراء، والبوابات الحرارية، والمتوفرة بالمطارات والموانئ.



ويشمل الفحص وسائل النقل نفسها والاطقم العاملة بها، واذا كانت ملوسة أو البضائع، والمخلفات الخاصة بالطائرة او السفينة، ويتم اتخاذ تلك الإجراءات بكل المعابر والموانئ والمطارات، من خلال الحجر الصحي المتواجد بتلك النقاط ويقوم بدوره علي مدار الساعة حتي قبل فيروس كورونا.



ولكل مطار او ميناء دولي، سيارات إسعاف ومستشفى تابعه يحول لها حالات الإصابة المتحولة، ويتم ابلاغ المستشفى مسبقا لاستقبال الحالة.



ويتم دفع رسوم فحوصات idnow تحليل الحمض النووي الفيروسي، كونه الحالات في مرحلة الفرز، وبالنسبة للحالات التي ظهرت عليها اشتباه الاعراض بالإصابة بفيروس كورونا يتم عمل تحاليل ال PCR مجانا، واذا سبتت إيجابيته يتم تحويله لمستشفيات العزل.



دور الحجر الصحي في التعامل مع المصريين العالقين مع الخارج؟



برز دور الحجر الصحي في بداية جائحة كورونا في ارجاع العالقين المصرين في الخارج، من مدينة وهان الصينة، والتي قام الحجر الصحي بوضع خطة لاستعادتهم، وتم تجهيز الطائرة بالفريق الطبي المناسب والمعدات الطبية الازمة، بالإضافة الي فرق من التخصصات الأخرى، وتم ارجاع العالقين، وتم وضعهم بمطروح بأحد الفنادق، لاستكمال الإجراءات الازمة، والتي كان يقوم بها الفرق التابعة للحجر الصحي، وتم ارجاع الاف العالقين من دول العالم.

https://youtu.be/DNXGsfmrAw4



ما الفرق بين الحجر الصحي وعزل فيروس كورونا؟



المريض المشتبه في مرضه بفيروس كورونا داخل نقاط الدخول، وتم ظهور عليه أي اعراض يتم تحويله الي مستشفيات العزل للتعامل معه وتقديم بروتوكولات العلاج لحين شفائه.



الشخص المصاب المتعرض الي مخاطر عدوي ولم تظهر عليه اعراض إصابة يتم نقله الي الحجر الصحي، لضمان عدم نقله الإصابة في حال ظهرت الاعراض عليه في فتره حضانة الفيروس.



هل شهادات اللقاح المعتمدة من منظمة الصحة العالمية غير كافية للدخول؟

تم إتاحة الدخول للمنافذ المصرية بشهادات لقاح معتمدة وموثقة وقد سهلت المهمة دول الاتحاد الأوروبي بعد قرار إصدار شهادة كوفيد الدولية للسفر وهذه الشهادة متماشية جدا مع شروط الحجر الصحي المصري.. ولكن مع انتشار متحورات جديدة وضعنا شروطا إضافية لدول متأثرة بهذه المتحورات.

وكيف التعامل مع المتحورات الجديدة لفيروس كورونا بنقاط الدخول؟

مع انتشار المتحوارات الجديدة وضعت مصر إجراءً إضافيًا للوافدين من الدول المتأثرة بهذه المتحورات وعددها 24 دولة لمنع تسللها باجراء تحليل" idnow" كشرط أساسي إضافي للدخول إلى جانب شهادات اللقاح التى أجريت قبل(15 يوما) من الوصول أوشهادات الـ(PCR) خلال 72 ساعة قبل الوصول.



وفي حالة ظهور إيجابية التحليل يتم إجراء تحليل (PCR) إذا ثبت إيجابيته يتم عزل الراكب بالمستشفي، وهذا التحليل نلجأ إليه؛ لأنه سريع النتيجة خلال 6ساعات وهو متاح في 38منفذ حجر صحي جوي وبري وبحري.



ما هي الدول التي تجري عليها اختبارات id now ؟

حددنا بمنشور الحجر الصحي دول المتحورات وهي الهند والبرازيل ودول الجوار لكل منهم وفيتنام، وعددها 24 دولة، فلا تعتبر الدولة التى تسجل وجود متحور دلتا دولة وباء إلا إذا سجلت انتشارًا مجتمعيًا ودون ذلك تعتبر دولة مستوردة للتحور نكتفي معها بالدخول بالإجراءات العادية شهادات بي سي إر أو شهادات اللقاح المعتمدة.



فكل القادمين من هذه دول المتحورات يأتوا غالبا بشكل غير مباشر جوا، ولكن المنافذ البحرية يأتوا بشكل مباشر فيدخل الحجر الصحي ويجري له تحليل now id ولو إيجابي يجري pcr، ولو النتيجة إيجابي يحول للمستشفي إذا كان مصري الجنسية، واذا كان اجنبي والحالة إيجابية من الدول المتأثرة بالمتحورات، كان يتم إعادتهم لبلدانهم حتى وقت قريب، وحاليا مع وجود شروط مصر للحجر الصحي لدخول هذه البلدان قلت الأعداد بشكل كبير وهو ما دفعنا لحجز أى حالة تثبت إيجابيتها بمستشفيات العزل.



ولكن الأجنبي الذى يأتى لمنافذ مصرية دون الالتزام بشروط الحجر الصحي ولا يملك شهادة بي سي إر ولا شهادة تطعيم معتمدة وموثقة بـ(qrcode) يتم إعادته على نفس الطائرة القادم عليها.



مدي التزامنا بشروط الحجر الصحي العالمي؟



الحجر الصحي العالمي، يضع التزام لكل دولة أن تحدد مطارات معينة لها مستشفيات معينة للجائحة، ولدينا ضبطية قضائية لكل أعضاء الحجر الصحي من حقي إلزام الوافد والمتشبه به ومنعه من التحرك ونضعه تحت الحراسة الصحية وتسليمه للمستشفى.



بعض الدول تغلق حدودها ضد المسافرين المصريين؟



بعض الدول تضع شرطا من شروط التخفيف لدخول أراضيها، أما شهادة لقاح معتمدة أو pcr وحينها لا يمكن أن توصف هذه الشروط على أنها عراقيل لأن هناك دول تغلق حدودها منذ بداية الجائحة وهناك دول تمنع مطلقا دولا بعينها من الدخول.. فلكل دولة الحق فى اتخاذ إجراءات مشددة أو مخففة لدخول أراضيها وفقا لتقييمها للوضع الوبائي العالمي أو وفقا لقدرات نظامها الصحي وهل يتحمل نتائج الفتح الكامل أو الجزئي أو الغلق الكامل.



إجراءات واشتراطات دخول القادمين من الخارج من يضعها؟



أساليب الفحص والاختبارات بإدارة الحجر الصحي تغيرت أكثر من مرة منذ بداية الجائحة في أوائل 2020 وحتي 2021 وصدر أكثر من (40منشورا)دوريا، وتتغير الإجراءات وفقا لقررات اللجنة العليا لكورونا التابعة لمجلس الوزراء، وغالبا يتم تغيير الإجراءات وفقا للوضع الوبائي العالمي والمصري وتقييم المخاطر.



ما فائدة وجود الـ(qrcode) على شهادات اللقاح و PCR و أهميته في نقاط الدخول ؟

هناك بعض الركاب وجدناهم قادمين من مطارات بعينها معهم شهادات مضروبة وعليها أرقام تسلسل مكررة مع ركاب آخرين.. ولهذا اشترطنا وجود الـ(QR) على كل الشهادات سواء لقاح أو تحليل بي سي إر وهناك دول تعتمد الشهادات بدون هذا الشرط مثل ألمانيا وبريطانيا حيث يتم قبول الشهادات المعتمدة من معامل التحاليل الدولية لديهم وفقا لوضع النتائج على المواقع الدولية لهذه المعامل.

ما فائدة شهادات اللقاح للمسافرين للخارج "الباسبور الصحي" ؟



وفرت وزارة الصحة مكاتب التطعيم الدولية وبها تطعيمات كورونا، والتي تصدر الشهادات الموثقة بالكيو ار كود، والذي يفيد بثلاث الوان، الأحمر عدم تلقي اي جرعات من لقاح فيروس كورونا، والاصفر تلقي جرعة واحده، والاخضر تلقي الجرعتين، وغالبا سيتم التلقيح جونسون آند جونسون؛ لأنه عبارة عن جرعة واحدة، او استرازينكا كلا علي حسب الدول المسافر لها.



هل يوجد إجراءات للحجر الصحي علي سفن البضائع؟



نجري إجراءات علي البضائع فكل وسائل النقل القادمة، نجري لها تطهير سواء كانت نقل ركاب او بضائع بمواد معينة للتطهير، وأحيانا نصدر قرارات بعدم دخول أي من وسائل النقل التي تأتي من دول منتشر فيها الوباء، ويتم عمل الفحوصات وإجراءات التطهير قبل الدخول وخاصة اذا كانت سفينة او ما شابه لكونها تمكث في البحر لعده أسابيع فعاده ما يكون هناك اختلاط بين الاطقم بشكل كبير، و وارد ان تكون كلها مصابه بالفيروس فيمنع دخولها كلا علي حسب الحالة، وذلك بعد تعامل فرق الحجر الصحي لها، اذا جاء التقرير إيجابي بتفشي الفيروس يمنع دخولها، ويتم النظر الي الحالات الطبية الخطرة والتي يطلب بشكل انساني معالجتها بالداخل.



جنود الحجر الصحي بحدود مصر وجه كلمة لهم؟



احيي زملائي بالحجر الصحي وخاصة بالحدود المصرية، ونقاط الدخول بالمطارات والموانئ، لدورهم الكبير في كونهم حائط الصد لكل الأوبئة وخاصه فيروس كورونا المستجد، والتعامل مع العالقين المصرين والخاصة التي وقف بها الطيران.

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