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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رجل مخلص وهب حياته لمصر .. وزيرة الصحة تنعى المشير طنطاوي

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

تنعى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه وجميع المصريين الصبر والسلوان.

 

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر فقدت اليوم أحد رجالاتها المخلصين الذي  وهب حياته في الدفاع عن أرض مصر وحماية أبنائها، وأحد القادة النبلاء في صفوف القوات المسلحة المصرية، وستظل ذكراه خالدة بأحرف من نور في تاريخ مصر.

 

كما أكدت الوزيرة أن المشير محمد حسين طنطاوي كان مثالاً عظيمًا يحتذى به في  الإخلاص لحب الوطن، ورجلاً من  طراز وطني فريد استجاب لنداء الوطن وتحمل مسئولية الحفاظ على استقرار الوطن ووحدة وسلامة أراضيه في أحد الفترات الدقيقة التي مرت بها مصر، واستطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان.

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