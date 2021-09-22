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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. إنجي إبراهيم تكتب: التهاب الأعصاب الطرفية لمرضي السكر

صدى البلد

هو احدي مضاعفات مرض السكر التي تؤثر سلبا علي حياة المريض ..حيث يحدث اعتلال و تلف في هذه الاعصاب 
و تنتج غالبا عن ارتفاع مستويا السكر بالدم ..
و يوجد ٧ انواع من التهاب الاعصاب الطرفيه و لعل اكثرها شيوعا و اهمها هو الالتهاب الحسي 
و يؤثر غالبا علي القدمين و نادرا ما يؤثر علي الذراعين
د.انجي ابراهيم استشاري الامراض الباطنه توضح اسباب التهاب الاعصاب الطرفية عند مرضي السكر و طرق الوقايه
 ما هي اعراض التهاب الاعصاب السكري الاكثر شيوعا؟
١.التنميل والشكشكه والحرقان
٢.احساس النار الحارقه واللسع والكهربا
٣.احساس المشي علي اسفنج 
٤.احساس بثقل القدمين وكأن بها شوال من الرمل
٥.عدم اتزان وسقوط متكرر
و ما هي  اسباب حدوث هذا النوع من الالتهاب لدي مرضي السكر؟
اليكم اهم الاسباب ..
١.ارتفاع السكر المستمر واهمال علاجه 
٢.نوبات هبوط السكر وارتفاعه المتكرره
٣.ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه
٤.ضيق الشرايين الطرفيه 
٥.ارتفاع ضغط الدم

يمر المريض فيها بعدة مراحل تبدأ ب

١.نقص الاحساس بالطرف ثم 
٢.نقص الاحساس بالطرف مع وجود الم ثم
٣.فقدان الاحساس بالطرف مع وجود الم شديد وثم تتطور الي..
٤.فقدان الاحساس التام  بالطرف مع فقدان الاحساس بالالم وقد تصل هذه المرحله لقرحة قدم سكري او البتر

و هنا يكمن دور وأهمية الوقاية اولا عن طريق؛

١.ضبط السكر جيدا  و المتابعة الدورية مع الطبيب المختص
٢.ضبط الضغط والكوليسترول 
٣.ادوية تساعد علي التئام العصب مع مكسكنات غير ضاره بالكلي لآلام الاعصاب 
٤.علاج ضيق الشرايين الطرفية

يقرر العلاج حسب كل حالة وحسب درجة التهاب العصب

وأحب أن أوجه عناية مرضي السكر بالانتباه جيدا والعناية بالأطراف، خاصه القدم.. واستخدام كريمات مرطبه للجلد خاصه في الشتاء لمنع حدوث التشققات و عدم انتزاع اي زوائد جلديه بعنف او باستخدام أدوات حادة ..
و يفضل عدم ارتداء الأحذية الضيقة منعا لاصابة القدم، وعدم اهمال اي جرح خاصه في هذه المنطقة، وتجنب السير حافي القدمين.
 

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