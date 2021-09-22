الديهي: الرئيس استخدم أقوى العبارات أثناء حديثه عن سد النهضة أمام الأمم المتحدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي تحدث عن ملف سد النهضة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "الرئيس السيسي أكد أن نهر النيل شريان وجود مصر عبر التاريخ".

ولفت نشات الديهي: "الرئيس السيسي أوضح للأمم المتحدة أن مفاوضات سد النهضة استمرت لأكثر من 10 سنوات لكن ظهر فيها تعنت ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية بمراحلها المتعاقبة".

وأكمل نشأت الديهي: "الرئيس السيسي استخدم أقوى العبارات أثناء حديثه عن ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة".

وتابع نشات الديهي: "مصر تبحث عن حقها القانوني والأخلاقي في مياه نهر النيل وأكد الرئيس السيسي أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".