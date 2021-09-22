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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: نسعى لـ تفاوض يصل لـ اتفاق قانوني بشأن سد النهضة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تتطلع أن يتخذ الرئيس الكونغولي القرار والدعوة باستئناف  مفاوضات سد النهضة، مضيفا:"  مصر أثبتت دائما حسن نيتها واستعدادها للتفاوض ولكن ليس تفاوضا بلا نهاية".


وأضاف شكري في تصريحات له على قناة " سكاي نيوز عربية "،:" مخرجات بيان مجلس الأمن يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم في إطار مدة محددة وبشكل سريع وهذا ما نسعى إليه ".

 

وتابع سامح شكري :"  من خلال اللقاءات الثنائية مع ممثلي دول اخرى  نرى تفهما كاملا للطبيعة الوجودية لمياه النيل لـ مصر والسودان واهمية التوصل لاتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة ".

 

 وأكمل سامح شكري :" نحن لا نطالب بأي خروج عن قواعد القانون الدولي  ولكننا نطالب التوصل لاتفاق قانوني ملزم بالنسبة لنهر دولي".

الخارجية سامح شكري سد النهضة اثيوبيا اخبار التوك شو

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