وزير الخارجية: نسعى لـ تفاوض يصل لـ اتفاق قانوني بشأن سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تتطلع أن يتخذ الرئيس الكونغولي القرار والدعوة باستئناف مفاوضات سد النهضة، مضيفا:" مصر أثبتت دائما حسن نيتها واستعدادها للتفاوض ولكن ليس تفاوضا بلا نهاية".



وأضاف شكري في تصريحات له على قناة " سكاي نيوز عربية "،:" مخرجات بيان مجلس الأمن يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم في إطار مدة محددة وبشكل سريع وهذا ما نسعى إليه ".

وتابع سامح شكري :" من خلال اللقاءات الثنائية مع ممثلي دول اخرى نرى تفهما كاملا للطبيعة الوجودية لمياه النيل لـ مصر والسودان واهمية التوصل لاتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة ".

وأكمل سامح شكري :" نحن لا نطالب بأي خروج عن قواعد القانون الدولي ولكننا نطالب التوصل لاتفاق قانوني ملزم بالنسبة لنهر دولي".