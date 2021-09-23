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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: توجيه الرئيس السيسي بدعم الفنانين قرار تاريخي

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفناني وتوفير مظلة رعاية تأمينية واجتماعية لهم قرار تاريخي لصالح الابداع والفن .

 

وأضاف طارق الشناوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :"  عبر التاريخ  رأينا معاناة كبار المبدعين في أواخر حياتهم وكانت احوالهم المادية صعبة للغاية".

 

وتابع طارق الشناوي :"  هناك مشاكل كثيرة في النقابات التمثيلية والموسيقية فيما يتعلق بصناديق المعاشات الخاصة بالفنانين في النقابات ".

 

وأكمل طارق الشناوي :"  النقابات الفنية بحاجة إلى حماية اعضائها، والرئيس السيسي بعث رسالة طمأنة للفنان المبدع بتوفير رعاية تأمينية واجتماعية لهم ".
 

الشناوي طارق الشناوى السيسي اخبار التوك شو الفنانين

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