طارق الشناوي: توجيه الرئيس السيسي بدعم الفنانين قرار تاريخي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفناني وتوفير مظلة رعاية تأمينية واجتماعية لهم قرار تاريخي لصالح الابداع والفن .

وأضاف طارق الشناوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" عبر التاريخ رأينا معاناة كبار المبدعين في أواخر حياتهم وكانت احوالهم المادية صعبة للغاية".

وتابع طارق الشناوي :" هناك مشاكل كثيرة في النقابات التمثيلية والموسيقية فيما يتعلق بصناديق المعاشات الخاصة بالفنانين في النقابات ".

وأكمل طارق الشناوي :" النقابات الفنية بحاجة إلى حماية اعضائها، والرئيس السيسي بعث رسالة طمأنة للفنان المبدع بتوفير رعاية تأمينية واجتماعية لهم ".

