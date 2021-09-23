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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر ينصح بتناول هذه الفيتامينات لـ صحة الجلد

هاني الناظر
هاني الناظر

صحة الجلد من أبرز الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص بالأخص مع توقيت تغيير الفصول لأن يتعرض الجلد لبعض الامراض و المشاكل الصحية التي تؤثر على الصحة بالسلب.

 

لذا كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، عن بعض الفيتامينات التي أثبت فعاليتها و نجحها الملحوظ لـ صحة الجلد.

 

قال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" معلومة علمية وطبية مهمة احب انقلها لحضراتكم عن صحة الجلد فقد اثبتت احدث الدراسات العلمية ان تناول فيتامين C وفيتامين E معاً في منتهي الاهمية للجلد."

 

كتب:" فيتامين C بيساعد علي تكوين الكولاجين اللازم لسلامة وحيوية ونضارة الجلد ومنع التجاعيد والشيخوخةالمبكرة وفيتامين E بيمنع جفاف الجلد ويحافظ علي رطوبة الجلد ويساعد علي التئام الجروح بالاضافة الي انه بيساعد علي قيام فيتامين C بوظيفته كمضاد للاكسدة ."

 

تابع:" وقد لاحظ العلماء ان الاشخاص الذين يشكون من جفاف الجلد يعانون من نقص فيتامين E …لذلك أنصح  حضراتكم بضرورة الحصول يوميا عليهما معاً ويمكن ذلك بتناول الفلفل الالوان والطماطم والجرجير والليمون والجوافة والبرتقال الحصول علي فيتامين C ويمكن بتناول السبانخ والبروكلي والفلفل الاحمر الحلو والطماطم ايضا وزيت بذور الكتان وزيت الزيتون والفول السوداني واللوز  الحصول علي  فيتامين E."

 

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية 

 

 وحذر الدكتور هاني الناظر من قبل من أن هذه الفترة سوف تشاهد تقلبات جوية حادة وهبوب رياح متربة وهذا ما حدث تماما اليوم حيث ارتفاع شديد في الحرارة ورياح محملة بالأتربة كما تشاهدون الآن.

 

وأضاف هاني الناظر، لهذا اطلب من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك الأطفال عدم الخروج في هذا الجو المليء بالغبار، وبالنسبة لمرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية برجاء تناول الآن قرص زيرتك او تلفاست ١٨٠او ليفوهستام والصغار معلقة من أي منهم ولمدة اربع ايام حتى استقرار الحالة.

 

وكان الدكتور هاني الناظر، قد أكد من قبل وتابع أن هناك ما يسمى بالحساسية الموسمية والتي تظهر بفصل الخريف والشتاء، لافتا إلى أنهم يتأثرون بالتراب أثناء تنظيف أى شئ بالمنزل، مما يخلق إلتهابات.

 

وأكد أنه يجب الإكثار من شرب المياه، حيث أنها حياة الجلد والشعر والأظافر، إضافة إلى البعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس أى خلال فترة الظهيرة والحرص على تناول طبق السلطة الخضراء يوميا.

الجلد صحة الجلد هاني الناظر فيتامين C فيتامين e

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