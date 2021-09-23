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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل عام ودارنا بخير.. حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني السعودي

حسين الجسمي
حسين الجسمي

نشر الفنان حسين الجسمي صور من احتفال اليوم الوطني السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وعلق حسين الجسمي علي الصور، كاتبًا: “#هي_لنا_دار ونحن لها محبين كل عام ودارنا بخير #اليوم_الوطني_السعودي”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ حسين الجسمي، كالاتي:

فنان الوطن العربي - يا حته من قلبي - ديما مبدع”.

 

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

 

يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

 

جدير بالذكر انه حققت أغنية "حته من قلبي" للفنان حسين الجسمي، نجاحا كبيرا حيث حققت 33 مليون مشاهدة بعد  طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” 

 

أغنية "حته من قلبي"  كلمات : أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء : حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: علي فتح الله.

 

حتة من قلبي لـ حسين الجسمي تحقق 33 مليون مشاهدة

هاشتاج اليوم الوطني السعودي يتصدر تويتر

 

كلمات أغنية "حتة من قلبي"

 

تقول كلمات الأغنية :"غير كاني وماني .. طبعي بدخل في الموضوع .. إنتي صورتك مستلماني  .. كل أيام الإسبوع .. يا حته يا حته يا حته من قلبي".

 

قيت نُصي .. ولقيت جوي .. وعندي إنتي ف حته .. وليه اخبّي .. تعالي بُصي .. بتحلـوّي .. واحنا سوا لو مين ينساني.. أتشغل عنك ممنوع .. وانتي جنبي انتي مافيش تاني".

 

يذكر أن حققت أغنية “فوق” لـ حسين الجسمى، نجاحا كبيرا ، حيث وصلت  إلى مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

أغنية “فوق” كلمات: أحمد الصانع، ورؤية موسيقية وألحان: حسين الجسمي، توزيع ومكس وماستر: حسام كامل، وجيتارات:شريف حمدي.

 

الفنان حسين الجسمي حسين الجسمي اليوم الوطني السعودي المملكة العربية السعودية السعودية

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هاشتاج اليوم الوطني السعودي يتصدر تويتر

حتة من قلبي لـ حسين الجسمي تحقق 33 مليون مشاهدة

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