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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاشتاج اليوم الوطني السعودي يتصدر تويتر

اليوم الوطني السعودي
اليوم الوطني السعودي

احتفل عدد من رواد السوشيال ميديا بـ اليوم الوطني السعودي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج #اليوم_الوطني_السعودي.

 

وتصدر هاشتاج #اليوم_الوطني_السعودي، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا احتفالًا بـ اليوم الوطني السعودي، كالاتي:

 

  • 91 عاما من المجد والمحبة، يوم وطني سعيد.
  • فخور اني سعودي، يوم وطني سعيد لكل السعوديين.
  • يوم وطني سعيد الي مملكتي.

 

 

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

 

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يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

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