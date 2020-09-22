نوال الزغبي تهنئ الشعب السعودي بـ مناسبة العيد الوطني

هنأت الفنانة نوال الزغبى الشعب السعودى بمناسبة العيد الوطنى وذلك من خلال تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".
وكتبت نوال " كل عام والمملكة #السعودية بخير بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي ويارب يديم على البلد الأمن والأمان والإزدهار ويحفظ ولاة عهده إنشالله. #اليوم_الوطني_السعودي_90 "
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ويذكر أن تحيي الفنانة أحلام حفلا غنائيا في السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث شاركت جمهورها بشر صورة لها وهي ترتدي الكمامة.
كل عام والمملكة #السعودية بخير بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي ويارب يديم على البلد الأمن والأمان والإزدهار ويحفظ ولاة عهده إنشالله. #اليوم_الوطني_السعودي_90— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 22, 2020