AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمناسبة اليوم الوطني.. السيسي يبعث برقيتي تهنئة للملك سلمان وولي العهد السعودى

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:18 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن نص البرقية جاء كالتالي:" أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إنه ليسعدني بمناسبة احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني، أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية". 

وأضاف الرئيس: "وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا على تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية. 
أخي خادم الحرمين الشريفين، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة". 

واختتم الرئيس: "مع أسمى اعتباری وتقديرى الأخوي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

كما بعث الرئيس ايضًا برقية تهنئة الي اخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. 

وجاء نص الرسالة: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة، يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التهاني القلبية والأمنيات الأخوية". 

وأضاف الرئيس: "وأغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن تطلعي بأن تشهد علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين مزيدا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية". 

وتابع الرئيس: "أخي صاحب السمو، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرقي مع أطيب تمنياتي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة 23 يوليو.. العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالتين إلى الرئيس السيسي

خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي.. العاهل السعودي يتمنى لمصر كل الخير والازدهار

رسائل سعودية لرئيس الوزراء الياباني الجديد

رسائل سعودية للرئيس التشيلي

ترشيحاتنا

فستان ولا مايوه.. بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" تثير الجدل بإطلالة جريئة

الإمارات تسجل رقمًا قياسيا عالميًا بشأن فيروس كورونا

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

أردوغان يدعو لعقد مؤتمر من أجل تقسيم الطاقة في شرق المتوسط

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

انتهى زمن الانتماء.. سيف زاهر يهاجم الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب

بكتف واحد.. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

في عيد زواجهما الـ85.. نصائح ذهبية من زوجين معمرين لحياة زوجية سعيدة ومديدة