استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح فيروس كورونا على مستوى الغربية ، اليوم الخميس ، بمختلف مراكز وقري المحافظه والأماكن المخصصة لذلك وتمركز الفرق المتنقلة والسيارات بمراكز الشباب ومكاتب الصحة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية.

وأوضح أن انتشار فرق التوعية والتواصل المجتمعى التابعة لادارة التثقيف والإعلام السكاني بقيادة الدكتورة نهلة كامل ، في مراكز التطعيمات بلقاح فيروس كورونا التي تشهد كثافات وإقبال من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، لتنظيم توافد المواطنين على مراكز اللقاح تيسيرًا عليهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى استمرار العمل بمراكز التطعيمات في كافة أنحاء المحافظة على مدار أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، بالإضافة إلى مواصلة العمل من خلال سيارات القوافل التي تم إطلاقها وتمركزها بمراكز الشباب والمناطق التي تشهد كثافات وإقبال المواطنين ، وذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة .

استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح فيروس كورونا على مستوى الغربية

IMG-20210923-WA0032

IMG-20210923-WA0025

IMG-20210923-WA0028

IMG-20210923-WA0035

IMG-20210923-WA0027

IMG-20210923-WA0040

IMG-20210923-WA0036

IMG-20210923-WA0029

IMG-20210923-WA0031