عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالغربية

استمرار إقبال المواطنين
استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح فيروس كورونا

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح فيروس كورونا على مستوى الغربية ، اليوم الخميس ، بمختلف مراكز وقري المحافظه والأماكن المخصصة لذلك وتمركز الفرق المتنقلة والسيارات بمراكز الشباب ومكاتب الصحة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية.

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في الغربية

وأوضح أن انتشار فرق التوعية والتواصل المجتمعى التابعة لادارة التثقيف والإعلام السكاني بقيادة الدكتورة نهلة كامل ، في مراكز التطعيمات بلقاح فيروس كورونا التي تشهد كثافات وإقبال من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، لتنظيم توافد المواطنين على مراكز اللقاح تيسيرًا عليهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

تعليم الغربية: فرق المتابعة تتفقد 165 مدرسة استعدادًا للعام الجديد

وأشار وكيل الوزارة ، إلى استمرار العمل بمراكز التطعيمات في كافة أنحاء المحافظة على مدار أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، بالإضافة إلى مواصلة العمل من خلال سيارات القوافل التي تم إطلاقها وتمركزها بمراكز الشباب والمناطق التي تشهد كثافات وإقبال المواطنين ، وذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة .

استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح فيروس كورونا على مستوى الغربية

IMG-20210923-WA0032
IMG-20210923-WA0032
IMG-20210923-WA0025
IMG-20210923-WA0025
IMG-20210923-WA0028
IMG-20210923-WA0028
IMG-20210923-WA0035
IMG-20210923-WA0035
IMG-20210923-WA0027
IMG-20210923-WA0027
IMG-20210923-WA0040
IMG-20210923-WA0040
IMG-20210923-WA0036
IMG-20210923-WA0036
IMG-20210923-WA0029
IMG-20210923-WA0029
IMG-20210923-WA0031
IMG-20210923-WA0031
IMG-20210923-WA0030
IMG-20210923-WA0030
صحة الغربية لقاح فيروسات كورونا مراكز اللقاح قوافل ثابته ومتحركة خدمات المواطنين

موضوعات متعلقة

عبر بمصر لبر الأمان.. محافظة الغربية تنعى المشير حسين طنطاوي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني

الصحة: تعاون مع بيونتك الألمانية لتوفير لقاحات فيروس كورونا

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

أسطورة آرسنال : صلاح سيتفوق على رونالدو وأنصح ليفربول بتنفيذ شرطه

يحكي قصة قرآنية مشهورة.. ما سبب الجدل حول فيلم أهل الكهف وإقحام الأزهر؟

إعادة تدوير البطاريات.. فورد تتعاقد مع شركة مملوكة لمؤسس شريك بتسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ