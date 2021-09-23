مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بانتهاء دورتين تدريبيتين للعاملين بالمحليات

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات دوراتين تدريبيتين هى: أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis ، ودورة تأهيل فرق التفتيش و المتابعة الميدانية على وضع المؤشرات و صياغة و عرض التقارير ، واستفاد من الدورات 53 متدرباً من جميع المحافظات ، فيما تستمر للاسبوع الثانى على التوالى دورتى تنمية المهارات الادارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية ، و أساسيات استخدام الحاسب الآلى.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وتعزيز قدراتهم بما ينعكس علي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات .

من ناحية اخري ، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل ٣ دورات جديدة هى: تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المشروعات و التخطيط العمرانى فى مجال تطوير العشوائيات ، ودورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات و إعداد مدير تدريب محترف ، إضافة إلى دورة إعداد مدربين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان ، ويستفيد من هذه الدورات 133 متدربا من جميع المحافظات.

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