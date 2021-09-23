عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بانتهاء دورتين تدريبيتين للعاملين بالمحليات

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات  دوراتين تدريبيتين هى: أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis ، ودورة تأهيل فرق التفتيش و المتابعة الميدانية على وضع المؤشرات و صياغة و عرض التقارير ، واستفاد من الدورات  53 متدرباً من جميع المحافظات ، فيما تستمر للاسبوع الثانى على التوالى دورتى تنمية المهارات الادارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية ، و أساسيات استخدام الحاسب الآلى.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وتعزيز قدراتهم بما ينعكس علي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات .

من ناحية اخري ، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة  الأسبوع المقبل ٣ دورات جديدة هى: تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المشروعات و التخطيط العمرانى فى مجال تطوير العشوائيات ، ودورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات و إعداد مدير تدريب محترف ، إضافة إلى دورة إعداد مدربين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان ، ويستفيد من هذه الدورات 133 متدربا من جميع المحافظات.

IMG-20210923-WA0004
IMG-20210923-WA0004
IMG-20210923-WA0005
IMG-20210923-WA0005
IMG-20210923-WA0006
IMG-20210923-WA0006
IMG-20210923-WA0002
IMG-20210923-WA0002
IMG-20210923-WA0003
IMG-20210923-WA0003
IMG-20210923-WA0001
IMG-20210923-WA0001
مركز التنمية المحلية بسقارة المحليات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تكشف عن موعد إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات

التنمية المحلية تكشف استعدادات المحافظات لفصل الشتاء وهطول الأمطار

ترشيحاتنا

عودة الحياة إلى المدرجات.. 5 شروط لإعادة الجماهير في الدوري الجديد

هل يحاسب الإنسان على الصلاة في قبره ..الإفتاء تجيب

مستوحاة من الدومينو.. منتجعات وفنادق في ناطحة سحاب بزنجبار.. صور

رئيس وأعضاء.. ننشر القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات نادى الإسماعيلي

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

ما حكم من يشاهد الأفلام الإباحية ويمارس العادة السرية ولا يصلي؟ الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

لغز إصابة تاو.. جدل كبير حول بيرسي فى الأهلي بعد مفاجأة البافانا بافانا

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ