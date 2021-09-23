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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان: هجمات داعش تحت السيطرة.. وشروط العالم للاعتراف بنا غير مقبولة

ذبيح الله مجاهد
ذبيح الله مجاهد

أكد وكيل وزارة الإعلام بحكومة حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن هجمات تنظيم داعش تحت السيطرة وستضع الحركة حدا لها، لافتا إلى أنهم جادون في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

وأضاف مجاهد في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الإدارة السابقة مهدت طريق تنشيط داعش بكابول وجلال آباد ولا يزال لها تأثير كبير.

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وأشار إلى أن الإمارات كانت في طلائع الدول التي أرسلت المساعدات الغذائية والطبية، موجها التقدير لدورها في إغاثة ومساعدة الشعب الأفغاني.

وأوضح ذبيح الله مجاهد أن الفريق الفني الإماراتي يلعب دورا كبيرا في إعادة تأهيل مطار كابول تمهيدا لفتحه.

وعن الاعتراف بهم، قال مجاهد لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحركة أبلغت الأمم المتحدة أن الاعتراف بالنظام الجديد هو حق لها وللشعب الأفغاني.

وأشار: "طالبنا الأمم المتحدة بإيجاد أرضية مشتركة للتبادل الدبلوماسي، كما طالبتها بالتعاون والاعتراف بشرعية الحكومة".

وتابع: "نسعى لإقامة علاقات دبلوماسية وطيدة تقوم على أساس الاحترام المتبادل"، مؤكدا أن شروط المجتمع الدولي غير مناسبة لنا وغير مقبولة وتخالف القوانين الدولية.

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