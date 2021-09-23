فتاة تعيش في رعب بسبب قوارض ضخمة خارج منزلها .. صور

تعيش فتاة بريطانية لحظات من الرعب عندما فوجئت بعدد كبيرة من القوارض الضخمة خارج منزلها متجمعة حول صناديق القمامة خاصة وتحاول عضها كلما خرجت أو تمكنوا من الدخول لها.

إميلي هاي

قالت إميلي هاي، البالغة من العمر 19 عامًا، إنها خائفة من إخراج القمامة لأن الممر خلف منزلها في ليدز مليء بالفئران الضخمة.

وحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية أضافت الفتاة أن الفئران اجتاحت منطقتها السكنية والتي يوجد بها ما لا يقل عن 30 شخصاً.

وأضافت الفتاة في رسالتها التحذيرية أنها لا تستطيع فتح صندوق القمامة لأن الفئران تقفز و تهاجمها وتعضها، مؤكدةً أن حجم الفئران ضعف حجم الفئران العادية.

وتُظهر الصور بجوار المنطقة الثقوب العميقة التي اخترقتها الفئران لتعيش قبل أن تتسلل للخارج وتأكل الطعام داخل صناديق القمامة.

وانتقلت هي وأصدقاؤها إلى العقار في يوليو، وأجبروا على الإبلاغ عن مشاكل الآفات على الفور خاصة أنه يسمعون أصواتهم من عتبة الباب.

ونوهت أن السكان يضطرون الآن إلى نشر أكياس القمامة السوداء الخاصة بهم عبر الرصيف - مما تسبب في اندلاع المزيد من القوارض حول المنطقة.

وقال متحدث باسم مجلس مدينة ليدز: «نحن نحقق في تقرير صدر مؤخرًا عن نشاط محتمل للفئران في المنطقة».

وأضاف أن هذا يأتي بعد أن تم التقاط جرذ على الكاميرا وهو يسحب صندوق برجر بيج ماك على طريق مزدحم.