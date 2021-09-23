نشرة أخبار العالم.. السودان يصادر جميع أصول حماس على أراضيه.. هجوم حوثي جديد ضد السعودية.. وطالبان: هجمات داعش تحت السيطرة

شهدت الساحة العربية والدولية اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية:

فنادق وعقارات.. السودان يصادر جميع أصول حركة حماس على أراضيه

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن السلطات في السودان تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها، والتي وفرت دعما لها في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأوضحت "رويترز" أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا مهما لنشاطها، لافتا إلى أن هذه الأصول تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.

وأشارت إلى أن السلطات في السودان أوقفت كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.

يأتي ذلك في أعقاب إحباط الحكومة السودانية "محاولة انقلابية" جرت الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وقال البرهان "لم نثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة وسنتعاون مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي لصالح الشعب".

وأكد البرهان فشل المحاولة الانقلابية في السودان بدون أي خسائر وقال مخاطبا قادة سلاح المدرعات: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان".

وشدد البرهان، على أن الجيش لن يسمح لأحد بالاستئثار والاستحواذ بالحكم بالمرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك جهة واحدة تستطيع قيادة البلاد بمفردها.

وأضاف البرهان في كلمة له أمس الأربعاء، أن بعض القوى السياسية انحرفت عن مسارها الصحيح بعد الثورة، لافتا إلى أنه لن يتم إقصاء لأي مكون من مكونات الفترة الانتقالية.

وأشار البرهان: "نقول للقوى السياسية إننا لن نقبل بعد الأن بأي إساءات أو إقصاء"، مشددا على أن القوات المسلحة تعاملت مع المحاولة الانقلابية بحكمة ونجحت في تجنب إراقة الدماء.

وأكد أن ما حدث أمس من محاولة انقلاب كاد ليكون كارثة لولا حكمة العسكريين في التعامل مع الوضع، مشيرًا "قضيتنا هي الوطن وليست المناصب وندعو القوى السياسية للقيام بالمثل".

ونفى البرهان صحة دعم الجيش للتحرك في شرق السودان، لافتا إلى أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب.

وأوضح البرهان أن الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية مكرسة لحماية وحدة السودان واستقراره، مشيرًا: "اتخذنا خطوات مهمة في بناء منظومتنا الأمنية".

وأضاف: "كلنا شركاء في حماية البلاد"، مشددا على ضرورة مواكبة التطور في المجال العسكري.

ولفت إلى أن تماسك القوات المسلحة أساس لتماسك السودان، مستطردا: "لن تتمكن أي جهة من إبعاد القوات المسلحة عن المشهد".

بعد تعليق مهامه.. حفتر ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية قريبا

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، سيعلن قريبا عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن مصدر عسكري قوله: "سيعلن المشير خليفة حفتر في الأيام القليلة المقبلة عن خططه للترشح إلى منصب رئيس ليبيا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر".

يذكر أن المشير خليفة حفتر، كلف أمس الأربعاء، رئيس الأركان الليبي، عبد الرزاق الناظوري، ليحل محله مؤقتا 3 أشهر.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام ليبية، قرر المشير حفتر تكليف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام، لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من 23/9/2021 وتنتهي 24/12/2021.

ومن ناحية أخرى، رد مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، على الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول استقالة رئيس البرلمان عقيلة صالح وترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "رئيس المجلس عقيلة صالح سوف يعلن بشكل واضح خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام في البلاد حال قرر ذلك".

وأضاف المريمي أنه "عند توقفه أيضًا عن العمل سواء لقضاء إجازة أو استقالة، سيتم الإعلان عن ذلك".

ولفت إلى أنه لا يوجد معلومات حول قرار صالح حتى الآن، موضحا أنه "حتى هذه اللحظة، رئيس مجلس النواب يمارس عمله ولم يطلب إجازة أو قدم استقالة للتقدم للرئاسة، ربما غدا أو بعد غد أو الأيام القادمة، ربما يكون هناك شيء جديد من هذا، لكن حتى اليوم لا يوجد شيء".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تسلمت رسميًا قانون انتخاب الرئيس.

وأرسل مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس وتحديد اختصاصاته، إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد صياغته من قبل اللجنة التشريعية في أعقاب موافقة الأعضاء على مشروع القانون.

وحسب ما ورد في القانون، تضمنت شروط الترشح لمنصب رئيس ليبيا هي "أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله".

كما اشتملت على "أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون".

كهرباء لبنان تحذر من انقطاع الطاقة عن البلاد بالكامل خلال أيام

أفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان وزعه مكتبها الإعلامي "أن خزينها المتبقي من المحروقات الذي كان مؤمنا بموجب السلفة المعطاة لها بموجب القانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021، لا سيما لمادتي الفيول أويل (Grade A) و(Grade B) منه، قد تدنى بشكل حاد جدا، بحيث أنه قد نفذ بالكامل في كل من معمل الجية الحراري والباخرتين المنتجتين للطاقة "فاطمة غول" و"أورهان باي"، مما أدى إلى توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان إن الوقود شارف على النفاد من جهة أخرى في كل من معمل الذوق الحراري وكليا في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية إلا لمحرك واحد في كل منهما، الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة".

وأضاف البيان "وبالتالي، وعلى الرغم من بذل مؤسسة كهرباء لبنان قصارى جهدها، بما يتوفر لديها من إمكانيات حالية، في اتخاذ سلسلة إجراءات احترازية متتالية، من أجل تأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية المستقرة لأطول فترة ممكنة، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد، فقد استنفدت جميع الخيارات الممكن اللجوء إليها، ولم يعد بإمكانها سوى تسيير المجموعات الإنتاجية المتبقية بما يتجانس مع خزينها المتبقي من المحروقات وكميات المحروقات المرتقب توريدها بموجب اتفاقية التبادل مع الدولة العراقية، والتي لا تكفي وحدها سوى لقدرة إنتاجية بحدود 500 ميجاواط كحد أقصى، ما ينتج عنه صعوبات عديدة لتأمين ثبات واستقرار الشبكة ويهدد بانهيارها الشامل في أي لحظة".

وتابع البيان "خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد عن سبع انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنه اذا ما استمرت الأمور على حالها فهنالك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل أواخر شهر سبتمبر الحالي بعد نفاد كامل خزين المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، في ظل إنتاج لا يتعدى الـ 500 ميجاواط".

وقال البيان "مع الإشارة إلى أنه لا يزال يتعذر على مؤسسة كهرباء لبنان، منذ عدة أشهر، استخدام فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها لدى مصرف لبنان جراء عمليات جباية فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار الكهربائي، وذلك في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات بالعملة الصعبة لزوم إنتاج الطاقة، على الرغم من سعيها الحثيث مع جميع المعنيين بهذا الشأن".

وختم البيان بالقول "بعد أن استنفدت مؤسسة كهرباء لبنان جميع الخيارات والإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها، ولم يعد في إمكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي بسبب هذا الوضع الخارج عن إرادتها، ستعمد إلى إبقاء جميع المواطنين على بينة في ما خص التغذية بالتيار الكهربائي عبر بيانات لاحقة".

طالبان: هجمات داعش تحت السيطرة.. وشروط العالم للاعتراف بنا غير مقبولة

أكد وكيل وزارة الإعلام بحكومة حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن هجمات تنظيم داعش تحت السيطرة وستضع الحركة حدا لها، لافتا إلى أنهم جادون في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

وأضاف مجاهد في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الإدارة السابقة مهدت طريق تنشيط داعش بكابول وجلال آباد ولا يزال لها تأثير كبير.

وأشار إلى أن الإمارات كانت في طلائع الدول التي أرسلت المساعدات الغذائية والطبية، موجها التقدير لدورها في إغاثة ومساعدة الشعب الأفغاني.

وأوضح ذبيح الله مجاهد أن الفريق الفني الإماراتي يلعب دورا كبيرا في إعادة تأهيل مطار كابول تمهيدا لفتحه.

وعن الاعتراف بهم، قال مجاهد لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحركة أبلغت الأمم المتحدة أن الاعتراف بالنظام الجديد هو حق لها وللشعب الأفغاني.

وأشار: "طالبنا الأمم المتحدة بإيجاد أرضية مشتركة للتبادل الدبلوماسي، كما طالبتها بالتعاون والاعتراف بشرعية الحكومة".

وتابع: "نسعى لإقامة علاقات دبلوماسية وطيدة تقوم على أساس الاحترام المتبادل"، مؤكدا أن شروط المجتمع الدولي غير مناسبة لنا وغير مقبولة وتخالف القوانين الدولية.

هجوم حوثي جديد ضد السعودية.. وتحالف دعم الشرعية يعترضه

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة.

وحسب قناة "الإخبارية" السعودية، أكدت قوات التحالف أن تصعيد المليشيات متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مشيرة إلى أنها تتابع النشاط الحوثي وستتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، أعلن اليوم الخميس، تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وحسب قناة "الإخبارية" السعودية، أكد تحالف دعم الشرعية أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي ويتم إتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي.

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت أمس عن استهداف وتدمير زورقين تابعين لميليشيات الحوثي في منطقة الصليف بالحديدة.

وقالت قوات التحالف ‏"تدمير الزورقين تم بعد عملية استخباراتية دقيقة للنشاط العدائي للحوثيين".

كما دمرت دفاعات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وبحسب وسائل إعلام خليجية، قال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إنه يتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

والثلاثاء، دمرت دفاعات التحالف بالسعودية، ثلاث مسيرات أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر الميليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

فيما وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تهديدا ووعيدا الي ميليشيا الحوثي حيث قال: "المملكة تحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، وترفض بشكل قاطع أية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف خادم الحرمين خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة تؤكد أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام كل من يدعم ويرعى ويمول ويؤوي الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار وبسط الهيمنة والنفوذ.