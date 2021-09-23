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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| حفتر يتنحى مؤقتا عن قيادة الجيش الليبي.. والملك سلمان يدعم مصر في أزمة سد النهضة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قرار عاجل من أمريكا بشأن لقاح فايزر ضد كورونا
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إجازة إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للمسنين والمعرّضين للخطر.

من البرهان.. رسالة سودانية عاجلة إلى الرئيس السيسي
أرسل  رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق  أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم ببرقية تعزية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الأسبق.

بسبب ما وصفته بـ"استمرار الاستفزازات"..الجزائر تقرر الغلق الفوري للمجال الجوي مع المغرب
قررت الجزائر، الغلق الفوري للمجال الجوي مع المغرب بسبب ما وصفته بـ"استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".

الخطوط المغربية: إغلاق الجزائر لمجالها الجوي سيؤثر على رحلاتنا لمصر وتونس
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام طائراتنا سيؤثر على 15 رحلة أسبوعيا لتونس وتركيا ومصر.

خادم الحرمين الشريفين: ندعم الجهود الرامية لحل سلمي ملزم لمشكلة سد النهضة
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، دعم المملكة بقوة للجهود الرامية لحل سلمي ملزم لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية، بالإضافة إلى دعمها الحلول السلمية برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا وسوريا، وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

بايدن وماكرون يتفقان على بدء مشاورات متعمقة والسفير الفرنسي يعود إلى واشنطن

مجلس الأمن يدين المحاولة الانقلابية في السودان

أشعلت أزمة بين واشنطن ولندن .. تطور جديد في قضية زوجة الدبلوماسي الأمريكي
أعلنت عائلة المراهق البريطاني هاري دن، الذي لقى مصرعه إثر حادث سيارة كانت تقودها زوجة دبلوماسي أمريكي في أغسطس 2019، أنها تعتزم إلى تسوية القضية مع منفذة الحادث، آن ساكولاس.

الصين: فيروس كورونا بدأ الانتشار من الولايات المتحدة| تفاصيل
اعتبر فريق علماء صينيين أن يكون فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد بدأ الانتشار في الولايات المتحدة في سبتمبر 2019، أي قبل 5 أشهر من الإعلان عن أول حالة مصابة بالفيروس.

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تستمر بلا نهاية
وقال سامح شكري في حوار مع "سكاي نيوز عربية": " نرفض التدخلات الأجنبية بالشؤون العربية، وخارطة الطريق الليبية هي أساس الحل بدعم من المجتمع الدولي، ونشدد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها".

أزمة الغواصات تنتهي باتصال بين بايدن وماكرون
قام الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاربعاء، باتصال هاتفي بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الطرفين على خلفية صفقة الغواصات الفرنسية.

العاهل السعودي يكشف تفاصيل المحادثات مع إيران
أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تؤدي المحادثات مع إيران إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

3 أشهر| حفتر يكلف رئيس الأركان بقيادة الجيش الليبي بدلا منه
كلف القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان، عبد الرزاق الناظوري، ليحل محله مؤقتا 3 أشهر.

ليبيا.. المنفي يؤكد أن حكومة الدبيبة ستواصل عملها
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ستواصل عملها، وذلك بعد أن سحب مجلس النواب الثقة منها.

قبل شهور من الانتخابات.. تعرف على أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا
نشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، تقريرًا مطولاً استعرضت فيه أبرز الأسماء التي يحتمل أن تترشح لرئاسة ليبيا قبل 3 أشهر من الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر

 

ليبيا السودان مصر سد النهضة الملك سلمان حفتر الجيش الليبي

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