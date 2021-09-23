مجلس الأمن يدين المحاولة الانقلابية في السودان

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، عن إدانته الشديدة للمحاولة الانقلابية التي شهدها السودان صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان له: "ندين المحاولة الانقلابية لتعطيل عملية الانتقال في السودان بالقوة نعرب عن تضامننا مع شعب السودان ونؤكد استعدادنا لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية الناجحة لتحقيق تطلعات الشعب".

وأضاف البيان: "نشجع الجهات المدنية والعسكرية في السودان على مواصلة العمل بروح التعاون لتحقيق الانتقال الشامل".

ويوم الثلاثاء، شدد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، على أن تماسك القوات المسلحة أساس لتماسك السودان، مشيرا إلى أن المحاولة الانقلابية الأخيرة، أجهضتها القوات المسلحة.

وقال البرهان في كلمة له: "كلنا شركاء في حماية البلاد. نحن أوصياء على البلد وتحقيق أحلام شبابه".

وأشار رئيس مجلس السيادة إلى أن الجيش "سيبذل كل الجهود للحفاظ على وحدة السودان"، لافتا إلى أن "التغيير في السودان تحميه القوات المسلحة".

وتابع قائلا: "نؤيد إقامة دولة ديمقراطية مدنية عن طريق الانتخابات وسنساعد في تأسيسها. لن نسمح لأحد بالاستئثار بالحكم بالمرحلة الانتقالية، ولا يجب إقصاء أي طرف من شركاء الفترة الانتقالية".

وقال بيان تلاه وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول: "تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".

وأضاف: "نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام، ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم حاليا، بعد ان تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة".

وواصل البيان: "الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها ومؤسسات الحكم المدني محروسة، بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الأبي".

وطالب "كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى توخى اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة".

وأكد أن مؤسسات الحكم المدني "لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته وأنها ستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربصة بالثورة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.