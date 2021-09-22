رئيس وزراء السودان يوجه رسالة شكر لـ جو بايدن

شكر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك عقب كلمته خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال حمدوك في “تغريدة” على “تويتر”: "أُعبر عن شكري للرئيس الأمريكي؛ لاحتفائه الكبير خلال جلسات الجمعية العامة بنضالات شعبنا المستمرة لأكثر من عامين، مطالبةً بالحرية والسلام والعدالة، وقدموا في سبيل ذلك كل شيء".

أُعبِّر عن شكري للرئيس الأمريكي لاحتفائه الكبير خلال جلسات الجمعية العامة بنضالات شعبنا المستمرة لأكثر من عامين مطالبةً بالحرية والسلام والعدالة، وقدموا في سبيل ذلك كل شئ. إننا نتطلع للدعم المستمر من حكومة الولايات المتحدة لشعبنا الساعي حثيثاً نحو الديمقراطية وسيادة حُكم القانون. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) September 21, 2021

وتابع رئيس وزراء السودان "إننا نتطلع للدعم المستمر من حكومة الولايات المتحدة لشعبنا الساعي حثيثاً نحو الديمقراطية وسيادة حكم القانون".

في سياق آخر، أعلنت الحكومة السودانية السيطرة- فجر الثلاثاء 21 سبتمبر 2021- على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".

وقال بيان صادر عن حكومة السودان "نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام، ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين".

وأضاف البيان "يتم التحري معهم حاليا، بعد أن تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة".

وتابعت الحكومة السودانية "الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها ومؤسسات الحكم المدني محروسة، بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الأبي".

ودعا السودان كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني لتوخي اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة.