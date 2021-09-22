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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق أمريكي على محاولة الانقلاب في السودان

أول تعليق أمريكي
أول تعليق أمريكي على محاولة الانقلاب في السودان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، محذرة من التدخل الخارجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن الولايات المتحدة تدين محاولة الانقلاب الفاشلة للاستيلاء على السلطة في السودان، مؤكدة دعمها للحكومة الانتقالية السودانية لتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

ودعا البيان الأمريكي إلى محاسبة جميع المتورطين في الانقلاب الفاشل من خلال عملية قانونية عادلة.

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وأضافت الخارجية الأمريكية أن تلك الأعمال المناهضة للديمقراطية، تقوض تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة، وتضع الدعم الدولي للسودان في خطر، بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وأدان البيان الأمريكي أي تدخل خارجي يهدف للتضليل الإعلامي وتقويض إرادة الشعب السوداني.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت لسيطرة فجر الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".

وقال بيان صادر عن حكومة السودان "نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام، ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين".

وأضاف البيان "يتم التحري معهم حاليا، بعد ان تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة".

وتابعت الحكومة السودانية "الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها ومؤسسات الحكم المدني محروسة، بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الأبي".

ودعا السودان كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني لتوخي اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة.

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