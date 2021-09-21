مصر تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد حرصها الكامل على استقراره وأمنه

أدانت مصر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان الشقيقة صباح اليوم، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية.

وتؤكد مصر ، وفقا لبيان الخارجية الصادر اليوم الثلاثاء، دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

كما تؤكد مصر، حكومةً وشعباً، حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل.