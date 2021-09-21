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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد حرصها الكامل على استقراره وأمنه

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان الشقيقة صباح اليوم، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية.

 

وتؤكد مصر ، وفقا لبيان الخارجية الصادر اليوم الثلاثاء، دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

 

كما تؤكد مصر، حكومةً وشعباً، حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل.

مصر السودان جمهورية مصر العربية وادي النيل محاولة الانقلاب جمهورية السودان الشعب السوداني جمهورية السودان الشقيق

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