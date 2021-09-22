عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانقلاب العسكري في السودان

دقلو: السودان يعيش مرحلة حرجة من تاريخه.. والمسؤولين أتاحوا الفرصة لقيام الانقلابات

انقلاب عسكري في السودان
انقلاب عسكري في السودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ، محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، أن السودان يعيش مرحلة حرجة من تاريخه؛ وذلك في كلمة له غداة إفشال المحاولة الانقلابية،

ووفقا لـ "العربية"، قال دقلو إن القوات المسلحة تمكنت من إفشال المحاولة الانقلابية واعتقال المجموعة المدبرة من دون أي خسائر.

ووجه دقلو اللوم إلى السياسيين بالانشغال بتقاسم المناصب بدلا من التركيز على هموم الشعب مما أتاح الفرصة لقيام الانقلابات بسبب إهمال المواطنين والخدمات.

وأضاف المسؤول السوداني: "سخرنا كل إمكانيات القوات النظامية من أجل مصلحة الشعب السوداني"، مشددا على أنه لا مخرج للسودان من أزمته إلا بتوحيد الكلمة ورفض محاولات الإقصاء.

وتابع دقلو: " تصدينا لعدة محاولات انقلابية خلال الفترة الانتقالية" مشيرا إلى أن البلاد تعيش حاليا مرحلة حرجة من تاريخها والشعب صبر وتحمل.

واستطرد قائلا إن : "دعمنا مبادرة رئيس الوزراء لتخفيف الاحتقان السياسي".

وكانت الحكومة السودانية أعلنت إحباط "محاولة انقلابية" صباح أمس الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وأكد البرهان فشل المحاولة الانقلابية في السودان بدون أي خسائر وقال مخاطبا قادة سلاح المدرعات: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان".

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس ابراهيم يس، قد أكد أمس أنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتا إلى أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة.
 

السودان اخبار العالم الخرطوم الانقلاب العسكري في السودان اخبار العالم اليوم الحكومة السودانية

ترشيحاتنا

دراجة هوائية تتسبب في انفجار بمحطة مترو بنيويورك.. فيديو

بعد التطوير .. ماذا سيدرس تلاميذ 4 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية الجديد ؟ | تفاصيل

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

دقلو: السودان يعيش مرحلة حرجة من تاريخه.. والمسؤولين أتاحوا الفرصة لقيام الانقلابات

دعاء للرزق قوي جدا .. احرص عليه في الصباح وفي قيام الليل

نتنياهو: بينيت تأخر في إحضار اللقاحات التي دفعنا ثمنها مقدما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكة الحديد: لا إصابات في خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

حفظت القرآن سماعا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

الصين تعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

حفظت القرآن سماعا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ