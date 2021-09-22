دقلو: السودان يعيش مرحلة حرجة من تاريخه.. والمسؤولين أتاحوا الفرصة لقيام الانقلابات

الانقلاب العسكري في السودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ، محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، أن السودان يعيش مرحلة حرجة من تاريخه؛ وذلك في كلمة له غداة إفشال المحاولة الانقلابية،

ووفقا لـ "العربية"، قال دقلو إن القوات المسلحة تمكنت من إفشال المحاولة الانقلابية واعتقال المجموعة المدبرة من دون أي خسائر.

ووجه دقلو اللوم إلى السياسيين بالانشغال بتقاسم المناصب بدلا من التركيز على هموم الشعب مما أتاح الفرصة لقيام الانقلابات بسبب إهمال المواطنين والخدمات.

وأضاف المسؤول السوداني: "سخرنا كل إمكانيات القوات النظامية من أجل مصلحة الشعب السوداني"، مشددا على أنه لا مخرج للسودان من أزمته إلا بتوحيد الكلمة ورفض محاولات الإقصاء.

وتابع دقلو: " تصدينا لعدة محاولات انقلابية خلال الفترة الانتقالية" مشيرا إلى أن البلاد تعيش حاليا مرحلة حرجة من تاريخها والشعب صبر وتحمل.

واستطرد قائلا إن : "دعمنا مبادرة رئيس الوزراء لتخفيف الاحتقان السياسي".

وكانت الحكومة السودانية أعلنت إحباط "محاولة انقلابية" صباح أمس الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وأكد البرهان فشل المحاولة الانقلابية في السودان بدون أي خسائر وقال مخاطبا قادة سلاح المدرعات: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان".

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس ابراهيم يس، قد أكد أمس أنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتا إلى أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة.

