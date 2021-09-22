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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تستمر بلا نهاية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.

وقال سامح شكري في حوار مع "سكاي نيوز عربية": " نرفض التدخلات الأجنبية بالشؤون العربية، وخارطة الطريق الليبية هي أساس الحل بدعم من المجتمع الدولي، ونشدد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها".

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وزير الري: تفاوضنا بحسن نية للتوصل لاتفاق في قضية سد النهضة

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في نيويورك.. سامح شكري يشارك في اجتماع مجموعة مسار برلين حول ليبيا‬⁩

وأضاف: " مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تستمر بلا نهاية وبيان مجلس الأمن أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، والمجتمع الدولي يتفهم مدى أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر والسودان".

وتابع: " الحفاظ على الأمن القومي العربي وإنهاء صراعات المنطقة في مقدمة أولويات سياسة مصر الخارجية".

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار  في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها، كما أكد حرص مصر على المُضى قُدمًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، خاصةً على ضوء الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العُليا المصرية الليبية المُشتركة والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في القاهرة.

كما شدَّد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن ٢٥٧٠ انتهاءً بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد، مُشيًدا في هذا الصدد بجهد مجلس النواب الليبي في إعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة هامّة نحو استكمال خارطة الطريق. كما أكدَّ شكري موقف مصر الراسخ تجاه الحفاظ على سيادة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية بمنأى عن أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي.

وشهد الاجتماع توافقاً في الآراء حول كيفية العمل لدعم مستقبل ليبيا في المرحلة القادمة.

سامح شكري مفاوضات سد النهضة مصر والسودان الانتخابات الليبية الأمن القومي العربي

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