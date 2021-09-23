أشعلت أزمة بين واشنطن ولندن .. تطور جديد في قضية زوجة الدبلوماسي الأمريكي

أعلنت عائلة المراهق البريطاني هاري دن، الذي لقى مصرعه إثر حادث سيارة كانت تقودها زوجة دبلوماسي أمريكي في أغسطس 2019، أنها تعتزم إلى تسوية القضية مع منفذة الحادث، آن ساكولاس.

وقالت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي للتسوية بين الطرفين يوم الثلاثاء الماضي، حيث أعربت والدة هاري دن، والتي تدعى شارلوت شارلز، عن ارتياحها إزاء تسوية القضية.

وفي فبراير الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني السابق، دومينيك راب، إن "لندن تدعم عائلة هاري دن في سعيها للحصول على تعويضات ضد زوجة الدبلوماسي الأمريكي آن ساكولاس في الولايات المتحدة"

وقال راب لشبكة "بي.بي. سي": "نحن ندعم الأسرة التي تسعى لتحقيق العدالة لفقدان هاري".

وقد تسبب هذا الحادث في أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث أعلنت واشنطن رفض طلب لندن بتسليم ساكولاس.

وسعى الادعاء البريطاني إلى تسلّم آن ساكولاس بسبب الحادث الذي وقع في أغسطس، وأدى إلى مقتل هاري دن (19 عاما)، الذي كان يقود دراجة نارية.

وقالت أسرة دن إن ساكولاس كانت تقود سيارتها في الإتجاه المعاكس عند وقوع الحادث قرب قاعدة لسلاح الجو في وسط إنجلترا يستخدمها الجيش الأمريكي.

وتم منح ساكولاس (42 عاما) حصانة دبلوماسية وغادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث، وقال محاميها إنها لن تعود بمحض إرادتها لبريطانيا لاحتمال سجنها بسبب "حادث فظيع ولكن غير مقصود".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قال إن ساكولاس أخطأت باستخدامها الحصانة الدبلوماسية لمغادرة بريطانيا، وحثّ الرئيس السابق دونالد ترامب على إعادة النظر في الموقف الأمريكي.

لكن ترامب قال إن الحادث كان مأساويًا، لكنه أشار إلى أن المرأة التي استعانت بعد الحادث بحصانتها الدبلوماسية للهروب من المملكة المتحدة كانت تقود سيارتها في الاتجاه الخاطئ، مضيفا: "هذا يمكن أن يحدث، هناك طرق مختلفة، أمور كهذه تحدث. لا أقصد بأن ذلك حدث معي، لكن مثل هذه الحوادث حصلت".

وبعد ذلك التقى والدا دن مع ترامب في البيت الأبيض في أكتوبر، وحاول الرئيس الأمريكي إقناعهما بلقاء ساكولاس التي كانت في المبنى في نفس الوقت ولكنهما رفضا.