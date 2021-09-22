3 أشهر| حفتر يكلف رئيس الأركان بقيادة الجيش الليبي بدلا منه

كلف القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان، عبد الرزاق الناظوري، ليحل محله مؤقتا 3 أشهر.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام ليبية، قرر المشير حفتر تكليف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام، لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من 23/9/2021 وتنتهي 24/12/2021.

ومن ناحية أخرى، رد مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، على الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول استقالة رئيس البرلمان عقيلة صالح وترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "رئيس المجلس عقيلة صالح سوف يعلن بشكل واضح خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام في البلاد حال قرر ذلك".

وأضاف المريمي أنه "عند توقفه أيضًا عن العمل سواء لقضاء إجازة أو استقالة، سيتم الإعلان عن ذلك".

ولفت إلى أنه لا يوجد معلومات حول قرار صالح حتى الآن، موضحا أنه "حتى هذه اللحظة، رئيس مجلس النواب يمارس عمله ولم يطلب إجازة أو قدم استقالة للتقدم للرئاسة، ربما غدا أو بعد غد أو الأيام القادمة، ربما يكون هناك شيء جديد من هذا، لكن حتى اليوم لا يوجد شيء".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تسلمت رسميًا قانون انتخاب الرئيس.

وأرسل مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس وتحديد اختصاصاته، إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد صياغته من قبل اللجنة التشريعية في أعقاب موافقة الأعضاء على مشروع القانون.

وحسب ما ورد في القانون، تضمنت شروط الترشح لمنصب رئيس ليبيا هي "أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله".

كما اشتملت على "أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون".