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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ما وصفته بـ"استمرار الاستفزازات"..الجزائر تقرر الغلق الفوري للمجال الجوي مع المغرب

الجزائر والمغرب
الجزائر والمغرب

قررت الجزائر، الغلق الفوري للمجال الجوي مع المغرب بسبب ما وصفته بـ"استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداءً من اليوم الأربعاء.
وأضاف البيان أن "الاجتماع درس التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، والنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداءً من اليوم".
كان المجلس الأعلى للأمن الجزائري قد انعقد اليوم واستهله الرئيس بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح الذي وافته المنية صباح اليوم.

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