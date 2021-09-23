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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور

جومانا مراد
جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.


وظهرت جومانا مراد في الصور باطلالة جذابة مرتدية توب مكشوف الصدر ونسقت معه بنظارة شمس وتركت شعرها القصير منسدلا علي كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

الفنانة جومانا مراد تتألق في احدث ظهور لها إطلالة جذابة أحدث ظهور صورة جديدة

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