حكاية الأمر الملكي رقم 2716 لتغيير اسم المملكة الحجازية النجدية لـ السعودية

كشفت وثيقة تاريخية نادرة عن نصّ الأمر الملكي رقم 2716، الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، عن سبب تسمية المملكة العربية السعودية بهذا الاسم.

ولفت الأمر الملكي إلى أنه بعد توافد برقيات عدة من مختلف مناطق المملكة وملحقاتها ونزولا على رغبة الرأي العام في البلاد، وحبًا في توحيد أجزاء المملكة تقرر تحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وبين الأمر الملكي ان تغير لقب الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، إلى ملك المملكة العربية السعودية، على ألا يكون لهذا التغيير أي أثر على المعاهدات والالتزامات الدولية أو المقاولات والعقود الفردية.

كما حافظ الأمر، الصادر في 17 جمادى الأولى سنة 1351هـ، على تشكيل الحكومة دون تغييرها في هذا الوقت بشكل مؤقت إلى أن يتم وضع تشكيلات جديدة للمملكة على أساس التوحيد الجديد.

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، أنه في عام 51 من القرن الهجري الماضي، بعد أن توحدت الأراضي تحت اسم مملكة الحجاز ونجد، اجتمع عدد من أهالي الطائف، ومنهم أعضاء في مجلس الشورى.

وذكر، في حوار مع قناة "الإخبارية"، أن الأهالي رفعوا برقية إلى الملك عبد العزيز، تضمنت أنه لما تتمتع به مملكة الحجاز ونجد من خصائص تفرقها عن الدول المجاورة فإنهم يقترحون تسمية المملكة بالمملكة العربية السعودية.

صورة ضوئية من الوثيقة التاريخية

واضاف الفيصل بأن الخطابات توالت من أنحاء المملكة لتأييد الاقتراح، وهو ما تجاوب معه الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، فصدر الأمر الملكي في العام نفسه بأن يكون الاسم هو المملكة العربية السعودية.